Billie Jean King Cup: Kerber zum Auftakt gegen Putintseva

Nur-Sultan (SID) – Angelique Kerber trifft zum Auftakt der Partie der deutschen Tennisfrauen in Kasachstan auf Julija Putinzewa. Das ergab die Auslosung vor dem Qualifikationsduell im Billie Jean King Cup am Freitag (9 Uhr MESZ) und Samstag (10 Uhr). Im zweiten Einzel gegen Elena Rybakina, Nummer eins der Gastgeberinnen, vertraut Teamkapitän Rainer Schüttler auf Laura Siegemund.

„Ich fühle mich gut. Es wird kein einfaches Match für mich gegen Putinzewa, sie spielt sehr speziell auf Sand, und ich muss gut dagegenhalten“, sagte Kerber: „Wir sind als Team bereit und freuen uns auf die Partie.“ Schüttler erwartet „ein Wochenende auf des Messers Schneide“ und ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“.

Siegemund zeigte sich „ready“ und hofft darauf, gegen die letztjährige French-Open-Viertelfinalistin Rybakina einen Punkt für das Ziel Einzug in die Finalrunde beizusteuern, die im November in Prag steigt. Die Entscheidung in Nur-Sultan fällt in vier Einzeln und einem Doppel, das Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier für die DTB-Auswahl bilden.