Bitter: Krawietz/Mies verlieren denkbar knapp zum Auftakt

London (SID/red) – Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihr Auftaktmatch bei den ATP Finals in London verloren. Das Duo aus Coburg und Köln unterlag Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien) 7:6 (6:3), 6:7 (4:7), 7:10 nach mehr als zwei Stunden und steht damit in der Vorrundengruppe „Mike Bryan“ bereits unter Druck.

Krawietz/Mies mit starken Nerven

Krawietz/Mies hatten gegen ihre Kontrahenten, die sie auf ihrem Triumphzug in Roland Garros im Halbfinale sicher ausgeschaltet hatten, im ersten Satz Probleme. Nach einer Reihe von Breakbällen, die sie zunächst abwehrten, gerieten sie doch mit 3:5 in Rückstand. Aber: Sie holten das Break auf und bewiesen im anschließenden Tiebreak starke Nerven.

„Nimm du ihn, ich hab ihn sicher“😉 Den ersten Durchgang holen sich #Kramies im Tiebreak, nachdem sie im Satzverlauf immer hinter lagen. Stark drangeblieben! #ATPFinals #atp #london https://t.co/mtSK1RMUTC — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) November 15, 2020

Auch im zweiten Durchgang lagen die Deutschen zunächst mit einem Aufschlagverlust zurück, aber sie glichen schnell aus, so dass der Satz in den nächsten Tiebreak mündete. Diese Mal hatten Wesley Koolhof und Nikola Mektic das bessere Ende auf ihrer Seite. Das Match-Tiebreak musste also die Entscheidung bringen.

Krawietz/Mies verspielen ein 7:5 im Match-Tiebreak

Hier lagen die Deutschen mit 7:5 in Führung – auch weil Krawietz mit zwei Zauberbällen brillierte. Doch die niederländische-kroatische Paarung ließ sich nicht verunsichern und glaubte weiter an ihre Chance. In der Folge gelang dem Duo fünf Punkte in Folge zum 10:7-Sieg im Match-Tiebreak. Ein bittere Niederlage zum Auftakt der ATP-Finals für Krawietz/Mies.

Schade Jungs! #kramies verlieren ihr erstes Gruppenspiel bei den #ATPFinals in #London nach über 2 Stunden gegen Koolhof/Mektic 7:6, 6:7, 7:10 … @KrawietzKevin muss uns aber trotzdem mal erklären, wie er so einen Volley spielen kann 👇🏼👇🏼👇🏼#doubles https://t.co/tITGFkChn8 — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) November 15, 2020

Die beiden treffen in der Vorrunde noch auf Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) sowie Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polen/Brasilien). Die zwei besten Teams der Gruppe schaffen den Sprung ins Halbfinale, 2019 war dies Krawietz/Mies nicht vergönnt. Alexander Zverev, einziger deutscher Starter im Einzel, trifft am Montag (21.00 Uhr/Sky) zum Auftakt auf den Russen Daniil Medwedew.