Brandenburg: Ab Montag darf wieder Tennis gespielt werden

Mit Brandenburg lockert nun das vierte Bundesland seine Lockdown-Maßnahmen im Freizeitbereich und ermöglicht es Tennisspielern, auf ihre Plätze zurückzukehren.

Beitragsbild: Scharmützel-Halle

Nach Schleswig-Holstein (ab 4. Mai), Mecklenburg-Vorpommern (20. April) und Rheinland-Pfalz (ebenfalls 20. April) ist nun klar, dass auch im Bundesland Brandenburg Lockerungsmaßnahmen des Coronavirus-Lockdowns im Breitensportbereich vorgenommen werden. Das heißt für Tennisspieler: Sie dürfen schon ab kommenden Montag, 20. April, wieder auf ihre Plätze.

Zusammenkünfte in Vereinen bleiben verboten, aber der Zutritt auf Vereinsanlagen wird ab dem 20. April wieder erlaubt, sofern der Verein die Abstandsregeln gewährleisten kann. Individualsportler wie Tennisspieler dürfen ab dem 20. April zu zweit auf die Plätze – allerdings gilt auch hier: Der Verein muss sicherstellen, dass die Sportler jederzeit Abstand halten können.

Brandenburg will ein Zeichen setzen

„Mir ist es besonders wichtig, dass wir Zeichen setzen konnten, bei den schwersten Grundrechtseinschränkungen etwas nachzusteuern und die Eingriffe in das Versammlungs- und Demonstrationsrecht etwas abgemildert haben“, sagte die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

🚨UPDATE🚨 Tennis in den 16 Bundesländern

(Stand: 18. April 11:00) BW ❌

BY❌

BE❌

BB✅➡️ 20. April 🆕

HB❌

HH❌

HE❌

MV ✅ ➡️ 20. April

NI ❌

NW ❌

RP ✅➡️ 20. April

SL ❌

SN❌

ST❌

SH✅➡️ 4. Mai

TH ❌ News dazu gerne hier posten!#COVID19 #Lockerung #tennisneverstops — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) April 18, 2020

Allerdings gab sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag betont vorsichtig. „Zusätzliche Freiheiten bedeuten zusätzliche Verantwortung für jeden einzelnen“, sagte er. „Momentan sind wir weit davon entfernt, von einem stabilen Zustand zu reden. Wir haben in Brandenburg wie in Deutschland sehr viele positive Tendenzen, allerdings ist die Situation nach wie vor nicht stabil.“

In Brandenburg leben etwa 7.000 Tennisspieler. Sie verteilen sich auf 75 Clubs mit circa 400 Tennisplätzen (DTB-Bestandserhebung 2019).