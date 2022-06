Cilic erreicht Halbfinale der French Open

Paris (SID) – Acht Jahre nach seinem Triumph in New York peilt der Kroate Marin Cilic immer stärker einen weiteren Coup bei einem Grand-Slam-Turnier an. Der 33-Jährige setzte sich in seinem Viertelfinale bei den French Open gegen den Russen Andrej Rublew 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) durch.

Cilic, der 2017 in Wimbledon und 2018 in Melbourne zwei weitere Major-Finals spielte, steht erstmals im Halbfinale von Paris. Seinen Gegner in der Partie ums Finalticket ermitteln der erst 19 Jahre alte Däne Holger Rune und der Norweger Casper Ruud (23) am Abend. Für beide ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme bei einem Grand Slam.