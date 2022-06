Ruud und Cilic erreichen Halbfinale der French Open

Paris (SID) – Norwegens Aufsteiger Casper Ruud und der kroatische Routinier Marin Cilic komplettieren das Halbfinale der French Open. Der 23 Jahre alte Ruud setzte sich in der Runde der letzten acht gegen den dänischen Überraschungsmann Holger Rune 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 durch und trifft nun am Freitag auf Cilic. Der 19 Jahre alte Rune verpasste damit die Chance, zum jüngsten Halbfinalisten bei einem Grand Slam seit Rafael Nadal bei seinem Roland-Garros-Sieg 2005 zu werden.

Der 33 Jahre alte Cilic hatte sich zuvor gegen den Russen Andrej Rublew 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) durchgesetzt und peilt acht Jahre nach seinem Triumph in New York einen weiteren Coup bei einem Grand-Slam-Turnier an. Im zweiten Halbfinale stehen sich ebenfalls am Freitag die deutsche Nummer eins Alexander Zverev und Spaniens Grand-Slam-Rekordsieger Nadal gegenüber.

Der an Nummer acht gesetzte Ruud, der als erster Norweger in ein Viertelfinale eines Major-Turniers eingezogen war, verwandelte in der „Night Session“ nach 3:15 Stunden seinen zweiten Matchball. Ruuds Vater Christian hatte zweimal (1995, 1999) zumindest die dritte Runde der French Open erreicht. Cilic, der 2017 in Wimbledon und 2018 in Melbourne zwei weitere Major-Finals spielte, steht ebenfalls erstmals im Semifinale von Paris.