Davis-Cup-Finalrunde soll auf drei Städte verteilt werden

Frankfurt/Main (SID) – Die Davis-Cup-Finalrunde soll schon in diesem Jahr auf drei Städte verteilt werden. Wie der Tennis-Weltverband ITF am Montag mitteilte, suche er zwei weitere europäische Städte als Austragungsorte neben Madrid, das die erste Ausgabe des neugeschaffenen Finalturniers 2019 alleine ausgerichtet hatte.

Der Nationenvergleich der Tennis-Männer war 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr dehnt sich die Veranstaltung auf elf Tage aus und findet vom 25. November bis zum 5. Dezember statt.

Davis Cup gets another new look. If Finals happen in 2021, will be 11-day event, encompassing 2 weekends from Nov 25-Dec 5. May add 2 European cities, which would each host 2 group stages & a QF. Madrid would remain main hub, hosting SF & Final.

— Christopher Clarey (@christophclarey) January 18, 2021