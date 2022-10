Djokovic nach Medwedews Aufgabe im Finale von Astana

Astana (SID) – Novak Djokovic hat seinen Siegeszug beim ATP-Turnier in Astana fortgesetzt und ist ins Finale eingezogen. Der serbische Tennisstar profitierte allerdings von einer Aufgabe des Weltranglistenfünften Daniil Medwedew, der beim Stand von 4:6, 7:6 (8:6) aus Sicht von Djokovic nicht mehr weiterspielen konnte. Im Endspiel am Sonntag geht es für Djokovic gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, den der Serbe in bislang neun Duellen siebenmal bezwungen hat.

„Ich bin etwas schockiert über dieses Ende“, sagte Djokovic nach seinem insgesamt sechsten Sieg gegen Medwedew: „Er sah die ganze Zeit sehr fit aus, höchstens bei den letzten sieben, acht Punkten hat er sich langsamer bewegt. Er würde niemals aufgeben, wenn er irgendwie weitermachen könnte.“

Tsitsipas hatte sich bei dem Hartplatzturnier in Kasachstans Hauptstadt zuvor mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen Andrej Rublew durchgesetzt. Der Kölner Oscar Otte war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.