Djokovic sagt Teilnahme in Indian Wells ab

Los Angeles (SID) – Der Weltranglistenerste Novak Djokovic (34) hat seine Teilnahme am prestigeträchtigen Tennis-Masters in Indian Wells (4. bis 17. Oktober) abgesagt. Das gab Turnierdirektor Tommy Haas am Mittwoch bekannt. Djokovic gewann den Wettbewerb in der kalifornischen Wüste, wo auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) an den Start gehen wird, bereits fünfmal.

Der Serbe spielte seit seiner Finalniederlage bei den US Open Anfang des Monats nicht mehr. In New York hatte er beim 4:6, 4:6, 4:6 gegen den Russen Daniil Medwedew die Chance vergeben, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu feiern und damit auch den ersten Grand Slam seit Rod Laver 1969 zu holen.