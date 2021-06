Djokovic vs. Nadal: Das ewige Duell

2006 trafen Novak Djokovic und Rafael Nadal das erste Mal auf der ATP-Tour aufeinander. Morgen, 15 Jahre später, stehen die beiden sich erneut gegenüber. Insgesamt ein ausgeglichenes Duell, doch auf Sand scheint die Sache klar zu sein.

Text: Magnus Hempel

Bei den French Open kommt es zum Traumhalbfinale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Im Viertelfinale besiegte Nadal den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:4, 6:0. Djokovic setzte sich mit 6:3, 6:2, 6:7, 7:5 gegen den Italiener Matteo Berrettini durch. Insgesamt 57 standen sich die beiden bisher gegenüber. 29 der Duelle gingen an Djokovic, 28 an Nadal. 16 dieser Duelle haben bei Grand-Slam-Turnieren stattgefunden.

Djokovic vs. Nadal: Die Grand-Slam-Übersicht

Grand-Slam-Turnier Siege Novak Djokovic Siege Rafael Nadal Australian Open 2 0 French Open 1 7 Wimbledon 2 1 US Open 1 2

Beim ersten Aufeinandertreffen auf Sand, bei den French Open im Jahr 2006, gab Djokovic im dritten Satz verletzungsbedingt auf. Er sagte anschließend, dass er jetzt wüsste, was er brauchen würde, um Nadal auf Sand zu schlagen. Danach trafen sie noch in 25 weiteren Spielen auf Sand aufeinander. Davon gelang es Djokovic, nur sieben zu gewinnen. Der Spanier siegte neben dem ersten Match auf Sand, bei den French Open 2006, in 18 weiteren Duellen.

Djokovic vs. Nadal: Die Duelle auf Sand

Turnier Siege Nadal Siege Djokovic French Open 7 1 Monte-Carlo Masters 2 2 Italian Open 6 3 Hamburg Open/Madrid Open 3 1 Davis Cup 1 0

Zuletzt trafen die beiden im Finale der Italian Open in Rom aufeinander. Nadal schlug den Serben und sicherte sich seinen 36. Masters-Titel und zog in dieser Kategorie mit der aktuellen Nummer eins der Welt gleich. Das letzte Grand-Slam-Match war das Finale der French Open im vergangenen Jahr. Nadal schlug Djokovic mit 6:0, 6:2, 7:5 und zeigte dabei eine seiner besten Leistungen bei den French Open.