Dubai: Rublew im Halbfinale disqualifiziert

Der russische Tennisspieler Andrej Rublew ist beim ATP-Turnier in Dubai im Halbfinale disqualifiziert worden. In seinem Halbfinalmatch gegen Alexander Bublik (Kasachstan) geriet der an Nummer zwei gesetzte Rublew im entscheidenden dritten Satz mit 5:6 in Rückstand und ging einen Linienrichter offenbar verbal auf Russisch an. Nach minutenlanger Diskussion mit weiteren Offiziellen des Matches gab Stuhlschiedsrichterin Miriam Bley die Disqualifikation Rublews bekannt.

Rublew bestand zwar darauf, englisch gesprochen zu haben, das half ihm jedoch ebenso wenig wie das positive Einwirken seines Gegners. In einem Video auf der Plattform X war zu hören, wie Bublik bekräftigte: „Ich bin bereit, weiterzuspielen.“

Auch Bublik hatte während des finalen Satzes mehrfach mit der Stuhlschiedsrichterin diskutiert. Zum Zeitpunkt der Disqualifikation hatte es 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:5 für Bublik gestanden. Im Finale trifft er auf den Russen Daniil Medwedew oder Ugo Humbert aus Frankreich.