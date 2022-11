Erster Davis Cup-Triumph für Kanada

(SID) Kanadas Tennis-Team hat zum ersten Mal den Davis Cup gewonnen. Deutschlands Viertelfinalbezwinger besiegte im Endspiel der Finalrunde in Malaga den 28-maligen Titelgewinner Australien. Zwei Einzelsiege der Top-20-Spieler Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime bescherten ihnen den Sieg. Aufgrund des feststehenden Erfolgs der Kanadier fand abschließende Doppel nicht mehr statt.

Auger-Aliassime: „Ein großer Moment“

„Die Emotionen sind nur schwer zu beschreiben“, sagte der Weltranglistensechste Auger-Aliassime nach seinem umjubelten Siegpunkt für den Wildcard-Nachrücker des ausgeschlossenen Titelverteidigers Russland. Er fühlte sich wie an der Endstation Sehnsucht: „Denis und ich sind zusammen aufgewachsen und haben gemeinsam von solch einem Finale und dem Gewinn des Davis Cups geträumt. Es ist ein großer Moment für mich, aber auch für unser ganzes Land.“

Kanada hatte die Finalrunde zu Jahresbeginn durch eine Niederlage gegen die Niederlande verpasst. Nach dem Ausschluss von Vorjahresgewinner Russland wegen dessen Angriffskrieg in der Ukraine erhielten Auger-Aliassime und Co. jedoch von den Veranstaltern des wichtigsten Tennis-Mannschaftswettbewerbs eine Wildcard für Malaga. Auf dem Weg ins Endspiel schaltete Kanada im Viertelfinale Deutschland ebenso mit 2:1 aus wie anschließend in der Vorschlussrunde Italien.

Im Finale sorgte Shapovalov durch ein 6:2, 6:4 gegen Thanasi Kokkinakis für Kanadas wichtige Führung. Anschließend machte Auger-Aliassime mit einem 6:3, 6:4 gegen Alex de Minaur den historischen Erfolg der Nordamerikaner perfekt.

Die Ahornblätter hatten zuletzt 2019 im Finale gegen Spanien gestanden. Gewinnen konnten die Kanadier den seit 1900 ausgetragenen Team-Wettbewerb um die „hässlichste Salatschüssel der Welt“ bis Malaga allerdings nie. Australien liegt hinter dem 32-maligen Gewinner USA auf Rang zwei der ewigen Bestenliste. Der bislang letzte Sieg der Aussies liegt allerdings bereits 19 Jahre zurück.

Deutschland hatte durch die Niederlage gegen Kanada seinen zweiten Halbfinal-Einzug in Folge verpasst. Der bislang letzte deutsche Triumph liegt 29 Jahre zurück. 1993 in Düsseldorf gewann das von Michael Stich angeführte Team mit 4:1 gegen Australien.