Favoriten souverän: Rune und Ruud in Runde zwei

Boris Beckers Schützling Holger Rune (20) steht bei den Australian Open in der zweiten Runde. Der dänische Weltranglistenachte, der in Melbourne auf seinen in Deutschland gebliebenen Coach verzichten muss, gewann sein Erstrundenmatch gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit etwas Mühe 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Nun trifft Rune auf den Franzosen Arthur Cazaux. Becker hatte Rune nicht nach Australien begleitet. Stattdessen kommentiert das erste Grand Slam-Turnier des Jahres für Eurosport aus München.

Ebenfalls problemlos in der zweiten Runde steht der Weltranglistenelfte Casper Ruud (Norwegen). Er meisterte seine Auftakthürde gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:3, 6:1.