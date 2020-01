Bei Millman-Drama: Federer stellt Rekord auf

Roger Federer spielte bei seinem dramatischen Sieg gegen John Millman bei den Australian Open sein 46. Fünfsatzmatch bei einem Grand-Slam-Turnier. Der nächste Rekord steht kurz bevor.

Roger Federer ist weiterhin der Rekordmann auf der ATP-Tour. Mit seinem 21. Hauptfeldstart bei den Australian Open avancierte der Schweizer zum Rekordteilnehmer bei den Herren in Melbourne. Außerdem begann er mit Turnierstart seine insgesamt 900. Woche in den Top 10 – eine unglaubliche Zahl. Das Drittrunden-Drama gegen den Australier John Millman, das Federer nach mehr als vier Stunden nach 4:8-Rückstand im Match-Tiebreak des fünften Satzes noch mit 10:8 gewann, war sein 100. Hauptfeldsieg bei den Australian Open.

Nachdem Federer letztes Jahr in Wimbledon bereits die 100er-Marke geknackt hatte, gelang ihm dieser Meilenstein nun auch beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Kein anderer Spieler bei den Herren kann bei einem „Major“-Turnier eine dreistellige Anzahl von Siegen vorweisen. Jimmy Connors ist mit 98 Matcherfolgen Rekordhalter bei den US Open. Rafael Nadal führte die Liste bei den French Open mit 93 Siegen an.

Federer: Nächster Rekord mit Achtelfinalmatch in Melbourne

Durch das Fünfsatzmatch gegen Millman schnappte sich Federer einen weiteren Rekord – zumindest vorübergehend. Es war sein 46. Match über fünf Sätze bei einem Grand-Slam-Turnier. Zuvor lag er gleichauf mit Lleyton Hewitt und Fernando Verdasco, die beide 45 Fünfsatzmatches bei den „Majors“ bestritten haben.

Mit seinem Achtelfinalmatch am Sonntag gegen den Ungarn Marton Fucsovics wird Federer den nächsten Rekord aufstellen. Der Schweizer bestreitet sein 115. Match bei den Australian Open. Damit zieht er in der Grand-Slam-Statistik der meisten Partien mit Jimmy Connors gleich. Der US-Amerikaner spielte bei den US Open 115 Matches. Zieht Federer ins Viertelfinale ein, würde er auch in dieser Kategorie alleiniger Rekordhalter werden.