Federer feiert 40. Geburtstag – 40 (+1) Fakten zum Maestro

Heute, am 8. August 2021, richten wir unseren Blick auf den runden Geburtstag eines wahren Champions. 40 Jahre, in denen einer der besten Spieler unseres Sportes diesen ungemein geprägt hat, bieten gebührenden Anlass, an dieser Stelle 40 (+1) wissenswerte Daten, Zahlen und Fakten über die historische und imposante Karriere des Schweizer Maestros zusammenzufassen. Doch wissen Sie zu jeder der 40 (+1) Zahlen einen Fakt? Nein? Wir haben uns in die Tiefen von Roger Federers Werdegang begeben und das Beste hervorgebracht.

Text: Jan Heydenreich, Joel Walter

0 Aufgaben

Roger Federer hat in seiner gesamten Karriere bereits 1526 Spiele bestritten, doch kein einziges durch eine Aufgabe beendet.

1

Insgesamt 310 Wochen stand Federer auf Position 1 der ATP Weltrangliste.

2 Straßennamen

In Halle und Biel wurden mit der Roger-Federer-Allee bereits zwei Straßen nach dem Maestro benannt.

3 Jahre

…dauerte es nur, bis Federer mit dem Tennissport begann und das Fundament für seine späteren Erfolge legte.

4 Kinder

Mit Myla Rose und Charlene Riva sowie Leo und Lennart ist Roger Federer gleich doppelt stolzer Vater von Zwillingen.

5 US Open- und Wimbledon-Siege in Folge

Der Schweizer ist der einzige Spieler, der zwei unterschiedliche Grand Slam-Turniere fünfmal in Serie gewann.

6 ATP Finals

Das Turnier zum Saisonabschluss konnte Federer bereits sechs Mal (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) gewinnen und sich zum besten Spieler der laufenden Saison krönen.

7

Die ersten 7 Grand Slam-Finals, in denen Federer stand, konnte er allesamt für sich entscheiden.

8 Wimbledon-Titel

…konnte Roger Federer in seiner Karriere bereits gewinnen.

9 Trainer

Insgesamt neun Trainer begleiteten Federer auf seinem Weg zum populärsten Tennisspieler der Geschichte: Adolf Kacovsky (1989-1994), Peter Carter (1991-1995 und 1997-2000), Peter Lundgren (2000-2003), Tony Roche (2005-2007), Severin Lüthi (2007-heute), Jose Higueras (2008), Paul Annacone (2010-2013), Stefan Edberg (2014-2015) und Ivan Ljubicic (2016-heute).

10 Grand Slam-Finals in Folge

Von den Wimbledon Championships 2005 bis zu den US Open 2007 erreichte Federer immer das Finale.

11 Stunden Schlaf

…braucht Federer laut einem Interview mit Nau mindestens, um Verletzungen vorzubeugen und stets auf höchstem Niveau zu spielen.

12 Jahre lang

…spielte Federer Tennis und Fußball parallel, ehe er sich dann dazu entschloss, Tennis dem Vorrang zu geben und sich darauf zu fokussieren.

13 Monate

…nach einer verletzungsbedingten Pause feierte der Schweizer sein Comeback. In Doha (2021) schlug er den Briten Daniel Evans in drei Sätzen und zog somit in das Viertelfinale des Turnieres ein.

14

Für die ATP Finals am Saisonende qualifizierte sich Federer ganze 14 Mal.

15 Finalteilnahmen

…hat Federer bei seinem Heimatturnier in Basel.

16

Im Jahr 2006 stand der Maestro in 16 Endspielen. In nur einem Turnier konnte er das Finale damals nicht erreichen.

17

Mit nur 17 Jahren feierte der junge Schweizer damals seinen ersten Sieg auf der ATP Tour.

18 Saisons mit einem Turniersieg

Von den 24 gespielten Saisons blieben nur sechs ohne einen Erfolg.

19 Turniersiege auf Rasen

…konnte Roger Federer bereits feiern. Das sind die meisten in der Open Era.

20 Grand Slam-Siege

Als erster der Big-3 erreichte Federer den Meilenstein der 20 Grand Slam-Titel.

21 Jahre jung

…war Roger Federer bei seinem ersten Grand Slam-Erfolg in Wimbledon.

22 beeindruckende Wimbledon-Teilnahmen

…stellen nur eine der vielen spektakulären Statistiken rund um Rogers Wohnzimmer dar.

23 Mal in Folge

…erreichte Federer das Halbfinale während eines Grand Slam-Turniers. Diesen Rekord stellte er von Wimbledon 2004 bis zu den Australian Open 2010 auf.

24

Seit nunmehr 24 Jahren ist Roger bereits auf der Tour und war darüber hinaus 24 Mal bei Grand Slams an Position 1 gesetzt.

25 ATP Tour 250-Titel

…kann Roger Federer sein Eigen nennen.

26 Davis Cup-Begegnungen

…spielte Federer für die Schweiz.

27% aller Return-Games

…konnte Roger Federer für sich entscheiden und somit seine Gegner breaken.

28 Mal

…gewann Federer bereits ein ATP-Masters-1000-Turnier. Insgesamt spielt er 50 Endspiele in dieser Turnierkategorie.

29 Niederlagen

Dass Federer den Rasen liebt, ist schon lange bekannt. Dies lässt sich nun aber auch durch die blanken Zahlen von gerade einmal 29 Niederlagen gegenüber 192 Siegen auf diesem Belag belegen.

30 Sätze in Folge

…gewann Roger bei den Australian Open zwischen den Jahren 2006 und 2008.

31 gespielte Grand Slam-Finals

…unterstreichen erneut die Klasse Federers über die letzten Jahrzehnte.

32 Jahre

Im Alter von 32 Jahren wurde Roger erneut Vater von Zwillingen. Der einzige Unterschied ist hierbei, dass es nun zwei Jungs sind, die Federer zum vierfachen Vater krönen.

33 Mal

Im Verlauf seiner bisherigen Karriere konnte Roger Federer 33 Mal ein Match gewinnen, nachdem es in den 5. Satz ging.

34 Jahre alt

…war Federer, als er seinen 1000. Sieg auf der ATP Tour feiern konnte.

35 Punkte in Folge

…gewann Federer bei eigenem Aufschlag gegen den Slowaken Lukas Lacko in Wimbledon 2018 – das sind 8 Aufschlagsspiele ohne Punktverlust.

36 Jahre

…ist das Alter der ältesten Nummer 1 der Welt auf der ATP Tour – Roger Federer.

37

Mit 37 Jahren (2019) nahm Federer an seinem letzten Grand Slam-Finale in Wimbledon teil. Er verlor dieses spektakuläre Match gegen Djokovic und erzielte mit diesem zusammen einen neuen Rekord für das längste Finalmatch in der Turnierhistorie (4:57 Stunden).

38 ATP Tour Awards

…kann Federer sein Eigen nennen. Er erhielt diese für: „ATP Tour Nr. 1“, „Humanitarian of the Year“, „Comeback Player of the Year“, „Sportsmanship“ und „Fans Favourite“.

39

Addiert man die Siege von Roger Federer gegen Novak Djokovic und Rafael Nadal, erhält man das Ergebnis von 39. Roger siegte 16 Mal gegen Nadal und ging 23 Mal erfolgreich gegen Djokovic vom Court.

40

Am 8. August 2021 hat Roger Federer Geburtstag und wird 40 Jahre alt – das gesamte Team des tennis MAGAZINS gratuliert recht herzlich und wünscht nur das Beste für einen der größten Athleten unseres Sports.