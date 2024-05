French Open 2024: So hoch ist das Preisgeld

Vom 20. Mai bis 9. Juni finden die French Open 2024 in Paris statt. Wie viel Novak Djokovic, Rafael Nadal, Iga Swiatek & Co. in diesem Jahr verdienen, lest ihr hier. Außerdem: die Auflistung der Preisgelder im Doppel und Mixed.

Preisgeld im Einzel

Wie bei allen Grand Slam-Turnieren erhalten Damen und Herren die gleiche Summe an Preisgeld. In diesem Jahr liegt die totale Summe bei 53,5 Millionen Euro, also knapp 7,8 Prozent höher als im Vorjahr. Die diesjährigen Sieger können 2,4 Millionen Euro mit nach Hause nehmen. Im vergangenen Jahr erhielten Iga Swiatek und Rafael Nadal noch 2,3 Millionen Euro. Was auch schon bei vielen anderen Turnieren beobachtet wurde: Bereits in den früheren Runden ist ein Anstieg der Preisgeld-Ausschüttung zu sehen.

Runde 2024 Preisgeld im Einzel (€) 2023 Preisgeld im Einzel (€) 2022 Preisgeld im Einzel (€) Sieger 2.400.000 2.300.000 2.200.000 Finalist 1.200.000 1.150.000 1.100.000 Halbfinale 650.000 630.000 590.000 Viertelfinale 415.000 400.000 380.000 4. Runde 250.000 240.000 220.000 3. Runde 158.000 142.000 125.000 2. Runde 110.000 97.000 86.000 1.Runde 73.000 69.000 62.000 Quali-Finale 41.000 34.000 31.000 2. Quali-Runde 28.000 22.000 20.000 1.Quali-Runde 20.000 16.000 14.000

French Open 2024: Preisgeld im Doppel

Das Preisgeld im Doppelwettbewerb müssen die jeweiligen Paare untereinander aufteilen. Ein leichter Anstieg in der Ausschüttung ist über die vergangenen Jahre zu beobachten. Allerdings profitieren in diesem Jahr lediglich die ersten drei Runden von etwas mehr Geld. Denn die Viertel- und Halbfinalisten sowie die Finalisten und Sieger erhalten exakt die gleiche Menge wie im Vorjahr.

Runde 2024 Preisgeld im Doppel (€) 2023 Preisgeld im Doppel (€) 2022 Preisgeld im Doppel (€) Sieger 590.000 590.000 580.000 Finalist 295.000 295.000 290.000 Halbfinale 148.000 148.000 146.000 Viertelfinale 80.000 80.000 79.500 3. Runde 43.500 43.000 42.000 2. Runde 27.500 27.000 25.000 1.Runde 17.500 17.000 15.500

French Open 2024: Das Preisgeld im Mixed

Im Mixed-Wettbewerb hat sich an der Preisgeld-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr nichts verändert. Die Beträge liegen also 1:1 auf dem Niveau von 2023. Auch hier müssen die Teams das Preisgeld untereinander aufteilen.