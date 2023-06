French Open: Dodig/Krajicek triumphieren im Doppel

Ivan Dodig und Austin Krajicek haben den Doppelwettbewerb der French Open gewonnen. Die Vorjahresfinalisten setzten sich am Samstag mit 6:3, 6:1 gegen das belgische Duo Sander Gille/Joran Vliegen durch. Die an Nummer vier gesetzten Dodig/Krajicek benötigten lediglich 1:21 Stunden, um sich im zweiten Anlauf den ersten gemeinsamen Titel zu sichern.

Der Kroate Dodig feierte nach 2015 bereits den zweiten Sieg in Paris, für seinen US-amerikanischen Partner war es der erste Erfolg auf Grand-Slam-Ebene. Als letzter Deutscher war Andreas Mies an der Seite des Niederländers Matwe Middelkoop im Halbfinale gegen Gille/Vliegen ausgeschieden, Mixed-Champion Tim Pütz und Kevin Krawietz scheiterten im Viertelfinale. Krawietz/Mies hatten 2019 und 2020 gemeinsam in Paris triumphiert.