Swiatek gewinnt zum dritten Mal die French Open

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat zum dritten Mal die French Open gewonnen. Im Endspiel von Paris setzte sich die Weltranglistenerste mit 6:2, 5:7, 6:4 gegen die Überraschungsfinalistin Karolina Muchova (26) aus Tschechien durch. Damit feierte sie ihren vierten Grand-Slam-Titel.

Die 22-Jährige triumphierte bereits 2020 und 2022 bei den French Open. Sie war als klare Favoritin in das Duell mit der Weltranglisten-43. gegangen. In ihrem vierten Grand-Slam-Finale holte sie zum vierten Mal auch den Titel. Sie ist die jüngste Spielerin seit Monica Seles (1990-92), die ihren Titel in Roland Garros erfolgreich verteidigte.