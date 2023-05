French Open: Rybakina locker in Runde zwei – Gauff mit Mühe

Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina ist bei den French Open gut aus den Startlöchern gekommen. Die an Position vier gesetzte Kasachin, die mit ihrem Sieg beim WTA-Turnier in Rom ihre Rolle als Mitfavoritin in Roland Garros untermauert hatte, bezwang zum Auftakt die 16 Jahre alte Qualifikantin Brenda Fruhvirtova (Tschechien) 6:4, 6:2. In der zweiten Runde wartet in Linda Noskova die nächste Tschechin auf Rybakina.

Deutlich mehr Probleme hatte Vorjahresfinalistin Coco Gauff. Die 19 Jahre alte US-Amerikanerin, die im vergangenen Jahr in Paris erst im Finale an der Weltranglistenersten Iga Swiatek (Polen) gescheitert war, zog durch ein 3:6, 6:1, 6:2 gegen die Spanierin Rebeka Masarova in die zweite Runde ein. Dort steht auch die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur (Tunesien) nach einem 6:4, 6:1 gegen die Italienerin Lucia Bronzetti.