Geburtstagskind Tommy Haas: Sein erstes TV-Interview

Tommy Haas feiert heute seinen 42. Geburtstag. Vor 30 Jahren gab der Deutsche sein erstes TV-Interview – in der Kindersendung „Pfiff“ im ZDF.

Seit 2017 ist Tommy Haas Mitglied der „One Handed Backhand Boys“. Vor drei Jahren beim Turnier in Indian Wells zeigte der Deutsche an der Seite von Roger Federer und Grigor Dimitrov sein Gesangstalent. Zu seinem heutigen 42. Geburtstag wäre ein Ständchen seiner Gesangskollegen sicherlich eine schöne Sache.

Tommy Haas: Topfit mit 42 Jahren

Dass Haas mit seinen 42 Jahren immer noch topfit ist und wahrscheinlich noch auf der ATP-Tour mitspielen könnte, zeigen seine Videos auf seinem Instagram-Profil. Seinen großen Traum, einmal Tennisprofi zu werden, hatte Haas schon früh verinnerlicht. Als Jugendlicher ging der Deutsche an die berühmte Akademie von Star-Trainer Nick Bollettieri. Die Anfangszeit war schwer für ihn. Das berichtete Haas vor 30 Jahren in seinem ersten TV-Interview – in der Kindersendung „Pfiff“ im ZDF. Zu seinem heutigen Geburtstag haben wir im Netz gekramt und zeigen das unterhaltsame und informative Video mit dem 12-jährigen Tommy Haas. Alles Gute zum Geburtstag, Tommy!