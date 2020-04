Novak Djokovic: Auf der Couch zum Nummer-1-Rekord?

Novak Djokovic könnte Anfang Oktober den Nummer-1-Rekord von Roger Federer brechen – ohne überhaupt noch mal spielen zu müssen.

Nach der Absage von Wimbledon pausiert die ATP-Tour bis mindestens zum 13. Juli. Das ATP-Ranking ist bereits seit März bis auf Weiteres eingefroren. Bedeutet: Der aktuelle Stand der Weltrangliste ist der 9. März vor dem Turnier in Indian Wells. Die erspielten Punkte aus dem Vorjahr bei den abgesagten Turnieren zwischen März und Juli fallen den Spielern nicht aus der Wertung.

Die Pause wegen der Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf alle Rekordlisten im Tennis. Was genau passieren wird, ist noch nicht abschließend geklärt. „Viele Aspekte des Einfrieren des ATP-Rankings sowie deren Funktionsweise, wenn der Spielbetrieb wiederaufgenommen wird, müssen noch bestätigt werden nach einer weiteren Überprüfung. Weitere Informationen werden zur rechten Zeit bekanntgegeben“, heißt es in einem Statement der ATP. Bedeutet: Es steht noch nicht fest, ob die Wochen als Nummer eins oder in den Top 10 während der Spielpause in die Wertung aufgenommen werden oder nicht.

Brad Gilbert: „Djokovic sollte Wochen angerechnet bekommen”

Die Corona-Pause auf der Tour könnte dazu führen, dass Novak Djokovic den Nummer-eins-Rekord von Roger Federer bricht– ohne überhaupt noch mal spielen zu müssen. Federer hält derzeit den Rekord mit 310 Wochen an der Weltranglistenspitze. Djokovic würde am 5. Oktober 2020 den Nummer-eins-Rekord von Federer brechen, wenn er bis dahin an der Spitze bleibt.

Competition never stops 💪🏼😂 #tennisathome🎾🏠 Такмичење није престало 😂 pic.twitter.com/JG8ux5DSdB — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 31, 2020

Doch wäre es fair, wenn Djokovic zahlreiche Wochen als Nummer eins zugesprochen bekommt, wenn zu jeder Zeit die Chance bestanden hätte, dass er seine Spitzenposition verliert? Brad Gilbert, ehemalige Nummer vier der Welt und Ex-Trainer von Andre Agassi, schlägt sich auf die Seite von Djokovic. „Die Federer-Fans werden sich darüber aufregen. Ich finde, dass Djokovic diese Wochen angerechnet bekommen sollte, während das Ranking eingefroren ist. Er hat sich seine Platzierung erarbeitet, und er wäre auch für eine Weile Nummer eins gewesen, wenn die Dinge so wie normal gelaufen wären“, sagte Gilbert gegenüber EPSN. Gilbert argumentiert weiter: „Vor Indian Wells war klar, dass Djokovic die Nummer eins bleiben würde, außer er hätte vor dem Halbfinale verloren und Nadal das Turnier gewonnen.“

Novak Djokovic: Ohne ATP Cup keine Nummer 1

Würde der Spielbetrieb auf der ATP-Tour tatsächlich am 13. Juli wiederaufgenommen werden und Djokovic die Wochen als Nummer eins zugesprochen bekommen, ist es nahezu sicher, dass er Anfang Oktober den Rekord knacken wird. In der Zeit zwischen Juli und Anfang Oktober hat der „Djoker“ mit 1.040 Punkten sehr viel weniger Punkte in der Wertung als Rafael Nadal mit 3.000 Punkten.

Im aktuellen ATP-Ranking hat Djokovic 10.200 Punkte stehen, Nadal kommt auf 9.850 Punkte – macht einen Vorsprung von 350 Punkten. Dass der Serbe seit Anfang Februar wieder die Nummer eins ist, liegt an der Einführung des ATP Cups zu Saisonbeginn und dessen Punkteverteilung. Mit seinen sechs Siegen beim ATP Cup hat Djokovic 665 Punkte eingespielt, Nadal kommt bei vier Siegen beim ATP Cup auf 250 Punkte. Wäre die Saison wie in den Jahren zuvor mit den 250er-Turnieren gestartet, würde Nadal momentan die Weltrangliste einführen.

Novak Djokovic: „Ziel ist es, ungeschlagen in der Saison zu bleiben”

Djokovic hat dieses Jahr 18 Matches bestritten und alle 18 Partien gewonnen. Saisonübergreifend kommt der 32-Jährige auf 21 Siege in Folge. Der letzte Spieler, der Djokovic besiegen konnte, war ausgerechnet Roger Federer – in der Gruppenphase bei den ATP Finals. Nach seinem Turniersieg in Dubai am 29. Februar scherzte Djokovic: „Eines der Ziele ist es, ungeschlagen in der Saison zu bleiben. Nein, ich scherze“, sagte der Serbe in Dubai, um direkt in Anschluss zu sagen. „Nein, ich scherze eigentlich nicht.“ Gut möglich, dass Djokovic mit seiner Aussage Recht behalten könnte – auf jeden Fall, wenn dieses Jahr kein Tennis mehr gespielt wird.