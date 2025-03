Giovanni Mpetshi Perricard: 10 Fakten zum Aufsteiger aus Frankreich

Giovanni Mpetshi Perricard ist einer der großen Aufsteiger des Jahres 2024 auf der ATP-Tour. Wir stellen den jungen Franzosen etwas näher vor.

1. Sportbegeisterung in der Familie

Giovanni Mpetshi Perricard wurde am 8. Juli 2003 in Lyon geboren und fing bereits im Alter von fünf Jahren das Tennisspielen an. Die Sportbegeisterung liegt in der Familie. Sein Vater war ein französischer Fußballspieler, der ihn durch seine Erfahrung besonders die Konzentration und Disziplin lehrte. Seine ältere Schwester begeistert sich hingegen für Basketball.

2. Wie der Bruder, so die Schwester

Auch Perricards fünf Jahre jüngere Schwester Daphnée strebt den Weg zu den Tennis-Profis an. Seit der Saison 2023 spielt sie auf der ITF-Tour. Im Jahr 2023 erhielt sie eine Wildcard für die Qualifikation zum Hauptfeld bei den French Open.

3. Juniorenkarriere

Im Jahr 2021 gelang ihm auf der ITF Junior Tour bei den Nachwuchs-Grand-Slams der Sieg im Doppel der French Open gemeinsam mit Arthur Fils, zu dem er auch privat eine enge Freundschaft pflegt. Nach dem Turnier sprang Perricard auf Platz vier des Junioren-Rankings.

4. ATP-Titel

Seinen ersten ATP-Titel gewann er im Mai 2024 beim ATP 250er-Turnier in Lyon, wo er im Finale den Argentinier Tomas Martin Etcheverry schlug. Nur fünf Monate später konnte sich Perricard den Titel beim ATP-500er-Turnier in Basel mit einen Finalieg gegen Ben Shelton sichern.

5. Erfolgreiches Jahr 2024

Nach seinen beiden ATP-Siegen in Lyon und Basel habe er seine Ziele für die Saison 2024 sogar übertroffen, verkündete Perricard zufrieden. Eigentlich habe er sich vorgenommen, nur ein 250er-oder 500er-Turnier in der Saison zu gewinnen. Umso glücklicher ist er über beide Siege und über einen gewaltigen Sprung in der ATP-Weltrangliste. Innerhalb von zehn Monaten arbeitete er sich von Platz 205 hoch, bis unter die Top 50 der Welt und befindet sich derzeitig auf Patz 30.

6. Grand-Slam-Leistungen

Sein bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier erzielte er 2024 in Wimbledon, wo er das Achtelfinale erreichte.

7. Spielstil

Perricard ist besonders für seinen starken Aufschlag und sein aggressives Spiel an der Grundlinie bekannt. Beim ATP-Turnier in Basel bekräftigte der Franzose: „Auf diesem Belag ist mein Aufschlag natürlich eine Waffe.“ Trainerlegende Brad Gilbert verdeutlichte: „Mpetshi Perricard ist ein echtes Rätsel auf dem Platz. Während sein Aufschlag bemerkenswert ist, liegt die eigentliche Frage bei seinem Rückschlag.“ Gilbert ist der Meinung, dass Giovanni Mpetshi Perricard mit der Bewahrung seiner Aufschlagstärke und Steigerung seiner Breakquote, es in Zukunft sogar unter die Top fünf der Welt schaffen kann.

8. Vergleich mit früheren Aufschlagriesen

Durch seine Aufschlagstärke und Körpergröße von 2,03 Meter wird Perricard des Öfteren mit der ehemaligen Nummer 8 der Welt, dem 2,08 Meter-Mann John Isner, verglichen. Auch ein Vergleich zum 1,96 Meter großen Kanadier Milos Raonic fällt nicht schwer. Perricard sagte selbst: „Als ich jung war, habe ich viele Matches von Isner und Raonic gesehen und damals gar nicht begriffen, dass ich auch mal wie die beiden spielen würde.“ Nun würde er sich einige Sachen bei ihnen abgucken und in sein eigenes Spiel übernehmen, so Perricard weiter.

9. Freizeit

Neben dem Tennis ist Perricard ein großer Fußballfan. Besonders der französische Erstligist Olympique Lyon hat es ihm angetan. Um sich während seiner vielen Reisen zu entspannen und abzulenken, spielt er zudem gerne Videospiele, die ihn vor allem an zuhause erinnern.

10. Erfolgreiche Zukunftsaussichten

Giovanni Mpetshi Perricard gilt als eines der vielversprechenden Talente in Frankreich. Gemeinsam mit Arthur Fils teilt er die Vision, die Geschichte des französischen Tennissports nachhaltig zu prägen. Sein oberstes Ziel ist es in den nächsten Jahren, mindestens einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen.