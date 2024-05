Haas: „Zverev hat das Zeug, einen Grand Slam zu gewinnen“

Noch fehlt Alexander Zverev ein Grand-Slam-Triumph – der einstige Profi Tommy Haas aber glaubt an das Titel-Potenzial des Hamburgers. „Ich denke, dass Alexander sicherlich nach wie vor das Zeug hat, ein Spieler zu sein, der einen Grand Slam gewinnen kann“, sagte Haas vor den French Open bei Sport1.

„Klar hat man (Carlos, d. Red.) Alcaraz und (Jannik, d. Red.) Sinner, bei denen man denkt: Wenn die beiden ihr bestes Tennis spielen, sind sie im Moment unantastbar“, meinte Haas über die starke Konkurrenz für Zverev, der in der Weltrangliste derzeit Platz vier belegt.

Haas: „Nadal darf man bei den French Open nie vergessen“

Haas, der 2018 seine Karriere beendet hatte, hält einen Überraschungssieger in Roland Garros nicht für ausgeschlossen. „In diesem Jahr könnte es mal ein ganz anderer werden, wobei es immer sechs, sieben oder acht Spieler sind, von denen wir reden“, prognostizierte die ehemalige Nummer zwei der Welt.

Noch nicht abschreiben will er den 22-maligen Grand-Slam-Sieger und Sandplatzkönig Rafael Nadal, der allein in Paris 14 Mal triumphiert hat. „Nadal wird natürlich gefeiert und es wird schön sein, ihn in Paris nochmal zu sehen. Auch wenn er in den letzten Wochen gut gespielt hat, sieht man, dass er einen Schritt zu langsam ist und mit dem Körper hadert“, sagte Haas, „aber einen Nadal darf man gerade bei den French Open nie ganz vergessen.“