French Open: Zverev gegen Nadal am Montagnachmittag

Das mit Spannung erwartete Erstrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal bei den French Open findet am Montagnachmittag statt. Das Duell zwischen dem Hamburger und dem 14-maligen Turniersieger aus Spanien ist als drittes Match auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt. Zuvor spielt ab 12.00 Uhr Ons Jabeur gegen Sachia Vickery sowie Titelverteidigerin Iga Swiatek gegen Leolia Jeanjean aus Frankreich.

Zverev (27) und Nadal (37) treffen zum elften Mal aufeinander. Dreimal hat Zverev gewonnen, siebenmal Nadal. Die deutsche Nummer eins ist in Roland Garros an Position vier gesetzt. Nadal ist hingegen nach zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren in der Weltrangliste weit zurückgefallen. Vor zwei Jahren hatte sich Zverev im Halbfinale von Paris gegen Nadal schwer am Knöchel verletzt.

Die deutschen Partien am Montag in der Übersicht: