French Open Spielplan: Die besten Matches in Paris!

Vom 26. Mai bis 9. Juni finden die French Open 2024 statt. Hier findet ihr die Spielzeiten der deutschen Profis sowie weitere Infos zum Spielplan.

Über die French Open

Die French Open in Paris sind das zweite von vier Grand Slam-Turnieren im Kalender des Profitennis. Das Turnier findet im Stade Roland Garros statt und ist das traditionelle Highlight auf Sand. Es ist das wichtigste Sandplatzturnier des Jahres.

Das Tennis-Turnier wird von der ITF ausgerichtet und ist Teil der ATP World Tour sowie der WTA-Tour. Neben den Einzelkonkurrenzen werden die Sieger im Doppel, Mixed, den Junioren sowie bei den Rollstuhlfahrern ermittelt. Damen & Herren spielen parallel.

Die Matches der Herren gehen über drei Gewinnsätze. Heißt: Die männlichen Profis spielen bis zu fünf Sätze. Die Damen spielen in der französischen Hauptstadt über zwei Gewinnsätze, also maximal drei Durchgänge.

Die French Open 2024 im TV/Stream

TV-Rechteinhaber bei den French Open 2024 ist weiterhin Eurosport. Für deutsche Tennisfans bedeutet das, dass auf Eurosport 1 die Matches des Tages kostenlos im Free-TV zu sehen sind. Parallel überträgt Eurosport auch auf dem Kanal Eurosport 2 sowie online im Streaming-Portal von discovery+. Für Eurosport 2 sowie die Streaming-Plattform sind allerdings Abonnements notwendig. Die Kosten für ein monatlich kündbares Abo bei Eurosport/discovery+ liegen zwischen 3,99 Euro und 5,99 Euro (je Monat). Der Unterschied beider Abos liegt in einer nicht-werbefreien und einer werbefreien Version.

French Open Spielplan: Reichlich Action am ersten Tag!

Reichlich Action am ersten Spieltag der French Open. Noch sieht der Spielplan nicht ganz so vollgepackt aus, wie er die nächsten Tage sein wird. Dennoch stehen einige spannende Matches auf dem Programm. Für Eva Lys, die erstmals die Qualifikation in Paris überstanden hat, wartet eine große Herausforderung. Denn die 22-Jährige wird auf dem Court Philippe Chatrier, dem Centre Court, auf Französin Caroline Garcia treffen. Und wie das französische Publikum drauf ist, weiß man ja. Die erste Nightsession bestreiten Murray & Wawrinka.

Dayana Yastremska (30) – Ajla Tomljanovic (WC) – ca. 11:00 Uhr

Naomi Osaka – Lucia Bronzetti – ca. 12:00 Uhr

Laura Siegemund – Sofia Kenin – ca. 13:00 Uhr

Maximilian Marterer – Jordan Thompson – ca. 13:00 Uhr

Carlos Alcaraz (3) – J.J. Wolf – ca. 13:30 Uhr

Tatjana Maria – Clara Tauson – ca. 14:30 Uhr

Eva Lys (Q) – Caroline Garcia (21) – ca. 15:00 Uhr

Daniel Altmaier – Laslo Djere – ca. 16:00 Uhr

Jule Niemeier (Q) – Xinyu Wang – ca. 16:30 Uhr

Andy Murray – Stan Wawrinka – ca. 20:30 Uhr

Die Spieltage bei den French Open in der Übersicht