French Open: Alle Matches auf den Außencourts abgesagt!

Am Mittwoch, den 29. Mai, findet eigentlich der vierte Spieltag bei den French Open 2024 statt. Nun verkündeten die Veranstalter aber, dass alle Matches auf den Außencourts abgesagt wurden.

Um 11 Uhr Ortszeit starteten am Mittwoch 14 Matches im Stade Roland Garros. Auf dem Centre Court, Philippe Chatrier, ging es erst um 12 Uhr los. Knapp eine Stunde später waren 13 der Partien unterbrochen. Der Grund: Regenschauer. Lediglich auf den zwei überdachten Plätzen ging der Spielbetrieb weiter.

Für die Außenplätze gaben die Organisatoren optimistisch im 30-Minuten-Takt neue Zeiten durch, wann die Matches wieder aufgenommen werden. Um 14 Uhr stand fest: Alle Doppel-Partien die noch nicht angefangen hatten, finden nicht statt. Das gleiche Szenario also wie am Vortag. Bereits am Dienstag waren alle Doppel-Matches wegen Regenschauern gestrichen worden, um mit den Einzelpartien hinterher zu kommen. Der Plan um 14 Uhr sah vor, dass wenigstens alle begonnenen Partien im Laufe des Tages fortgesetzt werden sollten. Später veröffentlichten die Veranstalter auch einen gekürzten Spielplan.

Lief man über die Anlage und blickte zum Himmel, konnte man vermuten, dass es heute eher schwierig sein würde, zu spielen geschweige denn im halbwegs Trockenen auf den Außenplätzen zu sitzen.

French Open: 55 von 64 Partien am Mittwoch gestrichen

Gegen 17 Uhr kam dann die finale Nachricht: Alle Matches auf den Außencourts sind für den Rest des Tages gestrichen. Von 64 angesetzten Partien können also 55 nicht zu Ende gebracht werden. Gespielt wird heute nur noch auf den beiden überdachten Courts, also dem Philippe Chatrier sowie dem Court Suzanne Lenglen.

Immerhin: Daniel Altmaier konnte sein Match gegen Stefanos Tsitsipas ohne Unterbrechung zu Ende spielen. Henri Squire und Maximilian Marterer müssen allerdings weiterhin auf ihr Zweitrunden-Match warten.

Der Spielplan am Donnerstag dürfte dann entsprechend voll werden. Allerdings sieht die Wettervorhersage für den fünften Spieltag nicht sehr vielversprechend aus. Ab circa 15:00 Uhr sind erneut Regenschauer sowie Gewitter gemeldet.

Folgende Matches fandet heute statt oder werden im Laufe des Tages zu Ende gespielt:

Sofia Kenin – Caroline Garcia 6:3, 6:3

Ons Jabeur – Maria Camila Osorio Serrano 6:3, 1:6, 6:3

Stefanos Tsitsipas –Daniel Altmaier 6:3, 6:2, 6:7, 6:4

Carlos Alcaraz – Jesper de Jong 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

Andrey Rublev – Pedro Martinez 6:3, 6:4

Iga Swiatek – Naomi Osaka – ca. 17:30 Uhr (Philippe Chatrier)

Coco Gauff – Tamara Zidansek – ca. 18:30 Uhr (Suzanne Lenglen)

Stan Wawrinka – Pavel Kotov – ca. 20:00 Uhr (Suzanne Lenglen)

Jannik Sinner – Richard Gasquet – ca. 20:15 Uhr (Philippe Chatrier)