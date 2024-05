French Open: Sinner bestätigt Liebesgerüchte

Pünktlich zu den French Open hat sich Jannik Sinner wieder von seiner Hüftverletzung erholt. Nach seinem souveränen Auftaktsieg gegen Christopher Eubanks machte er ein ganz besonderes Geständnis.

In der Stadt der Liebe scheint es mächtig zu funken. Bereits seit Mitte Mai halten sich Gerüchte, die aktuelle Nummer zwei der Welt sei mit der russischen Profispielerin Anna Kalinskaya liiert. Befeuert wurde das Ganze jetzt dadurch, dass die 25-Jährige bei Sinners Match nur unweit von dessen Box saß. Auch beim gemeinsamen Abendessen in Paris waren die beiden zuletzt gesichtet worden.

Nach seinem Match auf dem Court Suzanne-Lenglen hielt der Südtiroler eine Pressekonferenz ab, wo er die Gerüchte bestätigte: „Ihr wisst, ich spreche nicht gerne über mein Privatleben. Aber ja, ich bin mit Anna zusammen, wir halten alles sehr privat. Mehr will ich dazu nicht sagen.“ Klar ist damit nun auch, dass Sinner nicht mehr mit seiner Langzeitfreundin, dem Model und Influencerin Maria Braccini, zusammen ist. Die vierjährige Beziehung hielten die beiden ebenfalls größtenteils aus der Öffentlichkeit fern.

Jannik Sinner confirmed he is dating Anna Kalinskaya in the Italian part of his press conference.

She was on Lenglen watching him play earlier today. Plays her R1 later today… https://t.co/Er8WyFvgmg

— José Morgado (@josemorgado) May 27, 2024