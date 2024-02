Wer sind die Partnerinnen der Tennisprofis?

Einige Tennisspieler sind mit nicht ganz unbekannten Frauen liiert. Hier lesen Sie alles über die Freundinnen der Profis.

Seit Oktober 2021 ist die deutsche Nummer eins Alexander Zverev mit Sophia Thomalla liiert. Die 33-Jährige ist in Deutschland vor allem als Schauspielerin, Model und Moderatorin bekannt. Sie moderiert beispielsweise die RTL-Plus-Dating-Show „Are you the one“. Vor der Beziehung mit Zverev hatte Thomalla schon einige prominente Partner: Von 2011 bis 2015 war sie mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zusammen. Im März 2016 heiratete sie den Sänger Andy LaPlegua, ließ sich aber im Mai 2017 wieder scheiden. Ab 2019 bis in den Juni 2021 war sie die Frau an der Seite vom deutschen Fußballer Loris Karius.

Auch Zverevs vorherige Beziehungen gingen häufig durch die Presse. Seine erste offizielle Freundin war Olga Sharypova. Die Russin kannte der Deutsche aus Kindheitstagen. Im Anschluss an diese Beziehung gab Zverev bekannt mit der Ex-Germanys Next Topmodel-Kandidatin Brenda Patea liiert zu sein. Nach der Trennung brachte Patea 2021 ihre gemeinsame Tochter zur Welt.

Von 2019 bis 2022 war Matteo Berrettini mit der australischen Top-Spielerin Ajla Tomljanovic in einer Beziehung. Mittlerweile ist bekannt, dass die beiden Profis kein Paar mehr sind. Zu Beginn der Saison 2023 wurde der Italiener Matteo Berrettini an der Seite einer anderen Frau in seiner Heimat gesehen. Und diese ist auch keine Unbekannte. Es ist die Ex-Frau von Fußballer Kevin Prince Boateng, Melissa Satta. Die 36-Jährige ist aber nicht nur als Spielerfrau bekannt. Sie ist auch im italienischen Fernsehen als Moderatorin der Talentshow „Missione Beauty“ tätig. Außerdem arbeitet das ehemalige Model für Skysport. Im Februar 2024 trennte sich das Paar nach knapp einem Jahr Beziehung.

Auch die Frau an Dominic Thiems Seite ist aus dem Fernsehen bekannt. Seit 2021 ist der Österreicher mit Lili Paul-Roncalli in einer Beziehung. Die 24-Jährige ist professionelle Tänzerin, Performerin und auch Autorin. Sie ist die Tochter des österreichischen Zirkusdirektors und Mitbegründers des Circus Roncalli Bernhard Paul. 2020 gewann Lili Paul-Roncalli die deutsche Tanzshow „Let’s dance“ an der Seite von Massimo Sinato.

Dominic Thiem war vor Paul-Roncalli von 2017 bis 2019 mit der französischen Tennisspielerin Kristina Mladenovic liiert.

Erst seit Ende 2022 ist die Beziehung zwischen Lorenzo Musetti und Italienierin Veronica Confalonieri bekannt. In der Off-Season zeigten sich die beiden glücklich verliebt via Instagram auf den Malediven. Confalorieri spielt laut ihrem Instagram-Profil selbst Tennis und arbeitet seit 2019 bei Skysport.

Der Bulgare Grigor Dimitrov ist für seine umfassende Beziehungshistorie bekannt. Lange Zeit gab es Gerüchte, dass er mit Serena Williams liiert sei. Im Anschluss war er aber mit ihrer Erzfeindin Maria Sharapova in einer Beziehung. Im Anschluss war die US-amerikanische Sänger- und Tänzerin Nicole Scherzinger die Frau an seiner Seite. Bis 2023 war der 31-Jährige mit Lolita Osmanova liiert. Sie ist die Tochter des russischen Billionärs Eldar Osmanova, CEO des International Magazines.

Im August 2023 wurde Dimitrov mit einer anderen Frau im „Liebesurlaub“ gesehen: Madalina Ghene. Sie ist ein rumänisches Model und Schauspielerin. Schaut man allerdings heute auf ihr Instagram-Profil, scheint die Rumänin mit einem anderen Mann liiert zu sein. Der Hintergrund: Im Herbst 2023 trennten sich die beiden. Ob Dimitrov also aktuell in einer Beziehung ist, ist unklar.

Die letzte Dame an Tsitsipas‘ Seite hieß Theodora Petalas. Sie ist Griechin, arbeitet allerdings in London als Junior Strategist für eine Branding und Marketing-Agentur. Die beiden sollen sich seit 2019 kennen, aber erst seit 2021 in einer Beziehung sein. Tsitsipas betitelte die Beziehung eher als „Fernbeziehung“. Dennoch unterstützt ihn Petalas häufig bei seinen Matches vor Ort.

Im Rahmen des ATP-500-Turniers in Rotterdam gab Tsitsipas 2023 bekannt, dass er nicht länger mit Petalas zusammen sei. „Leider sind wir nicht mehr zusammen. Aber wir stehen immer noch in Kontakt. Sie ist eine tolle Person“, sagte er.

Nachdem die Gerüchteküche wie wild gebrodelt hat, ist es nun offiziell: Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa sind ein Paar. Die beiden trennt knapp ein Jahr Altersunterschied. Badosa ist 25, wird Ende 2023 26. Tsitsipas, 24, feiert im August seinen 25. Geburtstag. Ihr noch junges Glück teilen die Profi-Spieler auf ihren Social Media-Kanälen. Mittlerweile gibt es einen gemeinsamen Instagram-Account „Tsitsidosa“.

Im Interview mit der Bild-Zeitung sagte Tsitsipas über seine Freundin: „Ja, wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte. Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit empfunden.“

Nick Kyrgios führt eine Beziehung, die öffentlicher kaum sein könnte. Was er mit seiner Freundin erlebt, wie sie wohnen und was sie für die Zukunft planen, teilen beide regelmäßig auf ihren Social Media-Profilen. Seit Dezember 2021 sind Kyrgios und Costeen Hatzi mittlerweile ein Paar. Hatzi arbeitet als Social Media-Influencerin und als Innenausstatterin. Außerdem hat sie einen Bachelor in Psychologie-Wissenschaften. Mittlerweile wohnen Kyrgios und Hatzi in einem gemeinsamen Appartement in Sydney. Seine Freundin begleitet den Australier rund um die Welt.

Zuvor war der 27-Jährige bereits mit zwei Tennisspielerinnen liiert: Ajla Tomljanovic und Anna Kalinskaya. Seine letzte Freundin vor Hatzi hieß Chiara Passari. Sie beschuldigte den Wimbledon-Finalisten der häuslichen Gewalt und leitete ein Gerichtsverfahren in die Wege, bei dem Kyrgios sich für schuldig bekannte, aber nicht verurteilt wurde.

Seit 2019 sind Denis Shapovalov und Mirjam Björklund ein Paar. Wie Shapovalov ist auch die 24-jährige Schwedin eine professionelle Tennisspielerin. Derzeit steht sie in den Top 150, stand auch schon für das schwedische Billie Jean King Cup-Team auf dem Platz. Bisher stehen Björklund neun ITF-Siege zu Buche. Im Juli 2023 machte Shapovalov der Schweden schließlich einen Heiratsantrag.

Zwar ist Auger-Aliassimes Freundin keine Tennisspielerin, aber dennoch nicht ganz fern aus der Tenniswelt. Denn Nina Ghaibi ist die Cousine der australischen Top-Spielerin Ajla Tomljanovic. Seit März 2019 sind „FAA“ und Ghaibi ein Paar. Die 22-Jährige begleitet den Kanadier zu einem Großteil der Turniere, aber auch bei privaten Reisen, wie zuletzt in der Off-Season 2022, wo Auger-Aliassime die Heimat seines Vaters Togo besuchte. Beide teilen viel über ihre gemeinsamen Erlebnisse auf ihren Sozialen Medien.

Lange war nicht klar, ob Carlos Alcaraz in einer Beziehung ist. Es gab Gerüchte darüber, dass er mit der spanischen Tennisspielerin Maria Gonzales Gimenez liiert sein soll. Sie lebt in Murcia und spielt für den Murcia Club de Tennis. Gelegentlich tauchten gemeinsame Bilder der beiden in den Sozialen Medien auf. Im Interview mit Vogue erklärte der Spanier aber nun, dass er seit über 18 Monaten single sei.

Schon seit mittlerweile fünf Jahren ist Casper Ruud in festen Händen. Die glückliche Frau an seiner Seite heißt Maria Galligani. Sie ist wie Ruud Norwegerin und lebt mit ihm in Oslo. Galligani hat einen Master-Abschluss im Fach Psychologie.

Der 20-Jährige US-Amerikaner hat eine ebenfalls sehr erfolgreiche Sportlerin an seiner Seite: Anna Hall. Die 21-Jährige ist Leichtathletin und trat bei den panamerikanischen U20-Leichathletikmeisterschaften an. 2019 gewann sie Gold, 2022 Bronze. Aufgrund einer Verletzung verpasste Hall den Start bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Der 23-jährige Australier ist ebenfalls mit einer bekannten Tennisspielerin liiert: Katie Boulter. Die 26-jährige Britin steht aktuell unter den Top 100. Seit März 2020 sind die beiden Tennisprofis ein Paar.

