Tennis Bundesliga: Diese Topstars sind dabei

Am 7. Juli 2024 startet die neue Saison der Tennis Bundesliga. Die höchste deutsche Spielklasse ist bekannt für ihre spielerische Qualität und zahlreiche Profis der ATP-Tour. Wir blicken auf die wichtigsten Infos für die anstehende Spielzeit.

Wer spielt in der Tennis Bundesliga der Herren?

Tennis Bundesliga: Wie ist der Spielmodus?

Die Bundesliga-Saison umfasst neun Spieltage vom 7. Juli bis zum 11. August 2024. Innerhalb einer Begegnung kommt es zu vier Matches im Einzel sowie zwei Partien im Doppel. Wie auf der regulären ATP-Tour benötigt man zwei Gewinnsätze mit dem Unterschied, dass im Entscheidungssatz lediglich ein Match-Tie-Break bis zehn gespielt wird – genau wie im Doppel auf der Tour. Welche Spieler gegeneinander antreten, entscheidet sich durch die Weltranglistenpositionen. So treffen die jeweils besten Spieler aufeinander, dann die Zweitbesten und so weiter. Für einen Spieltagserfolg erhält die Siegermannschaft zwei Punkte. Bei einem unentschieden bekommen beide Teams einen Zähler. Wer am Ende der Saison auf Platz eins steht, ist Meister. Platz neun und zehn steigen hingegen in die zweite Liga ab. Allerdings tritt häufig der Fall ein, dass die beiden besten Teams aus der zweiten Liga auf den Aufstieg verzichten, da dies große finanzielle Verpflichtungen mit sich bringt.

Rekordmeister der Bundesliga ist der TC Blau-Weiss Neuss mit zehn Titeln. Allerdings stammt die letzte Meisterschaft aus dem Jahr 1994. Titelverteidiger für die neue Saison ist der TC Bredeney. Die Partien werden in den Spielstätten der Bundesligisten ausgetragen. Wer das Heimrecht hat, wurde bereits für alle Spiele festgelegt.

Wie sieht der Spielplan aus?

Wie bereits erwähnt, findet der erste Spieltag am 7. Juli statt und startet um 11 Uhr. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen:

TC Augsburg Siebentisch vs. TK BW Aachen 1

Tennispark Bärchen Versmold 1 vs. TK GW Mannheim 1

FTC Palmengarten vs. Badwerk Gladbacher HTC 1

TC Bredeney vs. Team Marc O`Polo Rosenheim

Kurhaus Lambertz Aachen 1 vs. TC Großhesselohe

Welche Teams an den anderen Spieltagen aufeinandertreffen, findet ihr hier.

Wo wird die Tennis Bundesliga übertragen?

Pünktlich zum Beginn der Spielzeit wurde der neue Titelsponsor der höchsten deutschen Tennisliga bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um einen amerikanischen Streaminganbieter. Unter dem Namen „Tennis Channel Bundesliga“ soll sich der Spielbetrieb weiterentwickeln und noch größere Zuschauermengen anziehen.

„Die Partnerschaft mit Tennis Channel ist für uns der nächste wichtige Schritt die Präsenz der Tennis Channel Bundesliga in der Öffentlichkeit auszubauen“, erklärt Simon Papendorf, Geschäftsführer der DMSG, Vermarktungstochter des DTB. Dabei sieht er als wichtigen Baustein, dass es „erstmals eine flächendeckende Bewegtbild-Berichterstattung kostenlos auf die Endgeräte deutscher Tennisfans“ gibt.

Mit der Partnerschaft, die für die nächsten zwei Spielzeiten gilt, geht zudem einher, dass die Spiele bei Tennis Channel übertragen werden – auch mit deutschem Kommentar. Im Gegensatz zu den letzten Jahren haben Zuschauer zudem die Möglichkeit, die Spiele kostenlos zu verfolgen. Neben Tennis Channel kann man die Spiele auch auf der digitalen Plattform des DTB, tennis.de, verfolgen. Außerdem beinhaltet die Plattform alle Ergebnisse, Tabelle, Spielberichte und andere relevante Inhalte.