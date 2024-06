French Open: Zverev wendet Niederlage ab

Der als Turnierfavorit gestartete Alexander Zverev musste im Achtelfinale der French Open richtig kämpfen. Über 4:14 Stunden stand der 27-Jährige am Samstag auf dem Court. Einige Anzeichen deuteten in Richtung einer Niederlage. Denn gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden lag Zverev bereits mit 1:4 im fünften Durchgang zurück. Am Ende konnte die deutsche Nummer eins aber wieder aufholen und zog mit einem 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)-Sieg ins Achtelfinale ein. Damit feierte Zverev seinen neunten Sieg in Serie.

„Das war unglaublich, ich habe jede Sekunde genossen“, sagte Zverev. Zverev trifft nun auf den an Nummer 13 gesetzten Dänen Holger Rune. In der ersten Runde hatte der gebürtige Hamburger den 14-maligen Turniersieger Rafael Nadal ausgeschaltet, in der zweiten Runde den Belgier David Goffin besiegt. Gegen Griekspoor verlor Zverev seine ersten beiden Sätze im Turnierverlauf.

Zverev spielte auf dem überdachten Court Philippe Chatrier. Die Partien auf den Außenplätzen mussten wegen des Dauerregens wieder unterbrochen werden. Darunter war auch das Match zwischen Jan-Lennard Struff und dem Australier Alex de Minaur, das beim Stand von 6:4, 4:6, 2:0 in die Pause ging und erst mit vierstündiger Verspätung wieder aufgenommen wurde. Am Ende verlor Struff mit 6:4, 4:6, 3:6, 3:6.