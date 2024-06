French Open: Siegemund gewinnt Mixed-Titel

Tennisprofi Laura Siegemund hat ihren zweiten Grand-Slam-Titel im Mixed-Doppel gewonnen. Die 36 Jahre alte Doppelspezialistin aus Metzingen setzte sich an der Seite des Franzosen Edouard Roger-Vasselin bei den French Open im Endspiel am Donnerstag mit 6:4, 7:5 gegen Desirae Krawczyk (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) durch. Damit sicherte sie sich ihren dritten Titel bei einem Major-Turnier. Bereits 2016 hatte sie im Mixed in New York triumphiert, 2020 im klassischen Doppel.

Siegemunds Fokus in diesem Jahr gilt den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt. Bei diesen will sie am liebsten „alle drei Competitions“ spielen und im Mixed an der Seite von Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev aufschlagen. „Ich habe gefragt, ob er mit mir spielen will – es gab dazu keine Antwort“, sagte Siegemund zuletzt. Beim United Cup zum Jahresstart in Sydney hatten Siegemund und Zverev im Mixed harmoniert. In Paris hat sie sich erneut für eine Zusammenarbeit empfohlen.