French Open: Wann spielt Zverev gegen Ruud?

Am Donnerstagmittag fiel die Entscheidung, wann Alexander Zverevs sein Halbfinal-Duell bei den French Open gegen Casper Ruud bestreiten wird. Die Veranstalter des Grand-Slam-Events in Paris setzten die Partie des Hamburgers gegen den Norweger im Anschluss an das erste Halbfinale an. In diesem treffen der kommende Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) aufeinander. Das Match zwischen Sinner und Alcaraz beginnt um 14.30 Uhr. Zverevs Partie startet im Anschluss am späten Nachmittag, aber nicht vor 17.30 Uhr.

Für Zverev ist es das vierte Halbfinale in Roland Garros in Folge. Nun will er erstmals ins Endspiel einziehen. Im Vorjahr war der Hamburger gegen Ruud nach einer krachenden Dreisatz-Niederlage ausgeschieden. Aber auch Ruud hat ein Ziel im Blick: Er will zum dritten Mal ins Endspiel von Roland Garros einziehen.