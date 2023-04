Halbfinal-Aus für Hanfmann in Houston

Köln (SID) – Der Karlsruher Tennis-Profi Yannick Hanfmann muss weiter auf sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour warten. Beim Sandplatzturnier in Houston verlor der 31-Jährige im Halbfinale nach seiner Doppelschicht vom Vortag gegen den an Nummer acht gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry 3:6, 4:6. Der Südamerikaner trifft im Endspiel auf den topgesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Hanfmann, der in Texas am vergangenen Samstag nacheinander im Achtelfinale den US-Mitfavoriten Tommy Paul und im Viertelfinale den Tschechen Tomas Machac ausgeschaltet hatte, war vor Houston schon zweimal in die Vorschlussrunde eines ATP-Turniers eingezogen. Doch auch 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel hatte der Rechtshänder das Finale jeweils verpasst.