Achtelfinal-Aus: Federer scheitert in Halle so früh wie noch nie

Halle Westfalen (SID) – Tennis-Superstar Roger Federer (39) ist bei der Rückkehr auf seinen geliebten Rasen in Halle/Westfalen schon im Achtelfinale gescheitert. Der Schweizer musste sich beim ATP-Turnier dem Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 2:6 geschlagen geben und hat mit Blick auf das Highlight in Wimbledon den nächsten Rückschlag zu verkraften.

Federer, der zuletzt bei den French Open nach seinem Achtelfinaleinzug gegen Dominik Koepfer (Furtwangen) aus dem Turnier ausgestiegen war, unterliefen wie beim Auftaktspiel gegen Ilja Iwaschka (Belarus) am Montag leichte Fehler mit der Vorhand, die sein Gegner zunächst trotz einiger Möglichkeiten zu selten bestrafen konnte.

Federer mit 18. Teilnahme in Halle

Bei seiner 18. Teilnahme in Halle verlor Federer damit so früh wie noch nie. Bei seinen sieben vorherigen Niederlagen gewann er mindestens zwei Partien und flog somit nie vor dem Viertelfinale raus – wie 2000 (vs. Chang) und 2001 (vs. Rafter). Zudem scheiterte er zweimal im Halbfinale und unterlag dreimal im Endspiel.

Früheste Niederlage für @rogerfederer in Halle bei 18. Teilnahme: Auger-Aliassime – Federer 4:6 6:3 6:2 AF 2021 FAA

F 2018 Coric

HF 2016 Zverev

F 2012 Haas

F 2010 Hewitt

HF 2002 Kiefer

VF 2001 Rafter

VF 2000 Chang #Federer & #Halle

Gesamtbilanz: 69:8, Titel: 10 #NoventiOpen pic.twitter.com/4EHFxQEXyT — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) June 16, 2021

Auger-Aliassime holte sich den umkämpften zweiten Satz, im dritten Durchgang gelangen dem 20-Jährigen zwei schnelle Breaks zum 3:0. Federer, der mit zehn Titeln Rekordsieger in Halle ist, fand nicht mehr ins Match zurück und war nach 1:45 Stunden geschlagen. Auger-Aliassime verwandelte seinen ersten Matchball.

Federer war in Paris nicht zum Achtelfinale angetreten, um seinen Körper nach zwei Knieoperationen im vergangenen Jahr und langer Pause für die Rasensaison zu schonen. Als großes Ziel hat der Maestro seinen neunten Titelgewinn in Wimbledon (28. Juni bis 11. Juli) ins Visier genommen.