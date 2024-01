Hanfmann verpasst Viertelfinale von Brisbane

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Brisbane das Viertelfinale verpasst. Der Karlsruher unterlag in der Runde der letzten 16 dem Australier James Duckworth mit 6:4, 1:6, 6:7 (2:7). Zuvor hatte Hanfmann (32) den an Nummer fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda in der ersten Runde geschlagen.

Dadurch verbleibt Daniel Altmaier als einziger Deutscher im Turnier. Der Kempener trifft im Achtelfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Dimitrov steht auf Nummer zwei der Setzliste.