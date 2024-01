United Cup 2024: Deutschland im Viertelfinale

Nach der knappen Niederlage gegen Frankreich am Neujahrstag musste das deutsche Team beim United Cup um einen Platz im Viertelfinale bangen. Nun herrscht Klarheit: Alexander Zverev, Angelique Kerber & Co. stehen im Viertelfinale.

Bereits am 29. Dezember 2023 startete das deutsche Team beim United Cup in die neue Saison. Mit dabei waren Angelique Kerber, Alexander Zverev, Tatjana Maria, Maximilian Marterer, Laura Siegemund, Kai Wehnelt und Team-Kapitän Torben Beltz. Der erste Gegner war Italien. Nach langer Babypause gab Kerber ihr Comeback gegen Jasmine Paolini, musste sich aber nach 1:50 Stunden mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Durch den Sieg von Zverev gegen Lorenzo Sonego konnte Team Deutschland die Partie aber noch drehen. Kerber und Zverev traten gemeinsam im Mixed an und siegten nach knapp 50 Minuten mit 6:3, 6:0 gegen Sonego und Moratelli.

United Cup: Knappe Angelegenheit gegen Frankreich

Die zweite Partie für Deutschland stieg am 1. Januar gegen Frankreich. Hier setzte Team-Kapitän Beltz auf die gleiche Aufstellung wie gegen Italien. Zverev legte mit einem Dreisatz-Sieg über Adrian Mannarino vor. Auch Kerber ging gegen Top-20-Spielerin Caroline Garcia mit 6:1 in Führung. Garcia drehte aber auf und sicherte sich jeweils den zweiten und dritten Durchgang gegen die Deutsche mit 6:2. Bedeutete: Gleichstand, das Mixed musste also wieder entscheiden. Kerber und Zverev trafen auf die beiden Doppelspezialisten Garcia und Roger-Vasselin. Nach einer Stunde und 50 Minuten und einem engen Match-Tiebreak, in dem Deutschland einen Matchball nicht verwandelte, lautete der Sieger Frankreich (6:7, 6:2, 10:12).

Zittern ums Viertelfinale beim United Cup

Für Deutschland hieß es nun: Abwarten auf die Ergebnisse der anderen Teilnehmer. Durch den klaren 3:0-Sieg von Frankreich über Italien belegte Deutschland den zweiten Platz in der Gruppe. Jetzt zählten die Ergebnisse der beiden anderen Sydney-Gruppen. Denn nur der beste Zweitplatzierte in Sydney konnte sich noch für das Viertelfinale qualifizieren. Weil Griechenland klar gegen Kanada gewann, gelang Deutschland schließlich der Einzug ins Viertelfinale.

Am Freitag treffen Kerber, Zverev und Co. nun auf Griechenland. Mit von der Partie sind dort Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas. Der Halbfinalgegner steht bereits fest: Es ist Gastgeber Australien, das schon nach den Einzeln gegen Serbien uneinholbar vorne lag. Dabei beendete Alex de Minaur die unglaubliche Siegesserie von Novak Djokovic, der in Australien zuletzt im Januar 2018 verloren hatte. 43 Siege und knapp sechs Jahre später musste sich Djokovic mit 4:6, 4:6 de Minaur geschlagen geben.