United Cup 2024: Alle Infos zum Teamwettbewerb

Zum zweiten Mal startet vom 29. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 der United Cup 2024. Hier erfahrt ihr, alles, was ihr über den Teamwettbewerb wissen müsst.

Der United Cup ist der Nachfolger des Hopman-Cups, also ein Teamwettbewerb zum Beginn der Saison. Gespielt wird sowohl in der RAC Arena in Perth als auch in der Ken Rosewell-Arena in Sydney. Hier treffen insgesamt 18 Mixed Teams aus verschiedenen Ländern aufeinander.

Das Format

18 Länder sind beim United Cup dabei und treffen mit Mannschaften mit höchstens sechs Spielern aufeinander. Die verschiedenen Länder werden in sechs Gruppen unterteilt. Das heißt je Gruppe spielen drei Teams im Gruppenmodus gegeneinander. In beiden Arenen in Perth und Sydney spielen je neun Mannschaften. Die Teams werden zusammengestellt aus bis zu sechs Teammitgliedern der entsprechenden Nationalität. Es sind maximal drei ATP- und drei WTA-Profis erlaubt. Zusätzlich kann ein Kapitän nominiert werden.

United Cup 2024: Regeln

Ein Match zwischen den Ländern besteht aus einem Herren-Match, einem Damen-Match und einem Mixed-Doppel zum Abschluss. In den Einzelpartien treten jeweils die besten Spieler des Landes aufeinander.

Heißt: Insgesamt werden beim United Cup 2024 75 Matches gespielt, 50 Einzel und 25 Mixed-Doppel.

Wer spielt beim United Cup 2024?

Insgesamt 18 Teams aus 18 verschiedenen Ländern gehen beim United Cup 2024 an den Start. Mit dabei sind sowohl ATP- als auch WTA-Profis.

Wie sieht die Gruppenaufteilung beim United Cup 2024 aus?

Insgesamt sind die 18 Teams beim United Cup 2024 in sechs Gruppen unterteilt. Drei davon spielen in Perth, drei treten in Sydney an.

Gruppen in Perth:

Gruppe A: Polen, Spanien, Brasilien

C: USA, Great Britain, Australien

E: Tschechien, China, Serbien

Gruppen in Sydney:

Gruppe B: Griechenland, Kanada, Chile

D: Frankreich, Italien, Deutschland

F: Kroatien, Niederlande, Norwegen

United Cup 2024: Spielplan

Die Matches in Perth starten bereits am 29. Dezember 2023. In Sydney beginnen die Spiele am 30. Dezember. Am 3. Januar 2024 findet in Perth das erste Viertelfinale statt. Alle restlichen Partien ab dem 3. Januar werden in Sydney gespielt. (Aufgepasst: australischer Zeit!)

United Cup 2024: Wie viel Preisgeld und Punkte gibt es?

Insgesamt werden 10 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Wie genau die Verteilung aussieht, war bis Mitte Dezember noch nicht bekannt. Zudem können die Spielerinnen und Spieler bis zu 500 Punkte für die Weltrangliste sammeln.

Wo kann ich den United Cup im TV/Stream sehen?

Die Übertragungsrechte für den United Cup 2024 liegen bei TennisTV. Das heißt: Man benötigt ein Abo von der Streaming-Plattform TennisTV (16,99 Euro/monatlich ab Januar), um das Turnier online mitverfolgen zu können.