Kerber will mit Comeback nach Babypause „inspirieren“

Angelique Kerber will mit ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour nach fast anderthalb Jahren Babypause auch eine Vorbildrolle einnehmen. „Mir ist es wichtig, auch andere zu inspirieren. Natürlich ist es nicht einfach. Aber wenn man eine gute Organisation und den Willen in sich hat, dann kann man es auch schaffen“, sagte Kerber dem ZDF.

Kerber (35) brachte im Februar 2023 ihre Tochter Liana zur Welt und arbeitete seitdem hart an der Rückkehr. Mit dem deutschen Team um Alexander Zverev steht sie derzeit im Viertelfinale des United Cups. „Es fühlt sich schön an, zurück zu sein und vor Fans zu spielen. Das habe ich vermisst“, sagte Kerber. Unter Druck setzen will sie sich nicht. „Ich muss definitiv geduldig bleiben. Es war für mich ein kompletter Kaltstart“, sagte Kerber. „Ich denke, dass mir hier und da noch ein, zwei Matches fehlen. Aber ich fühle mich körperlich fit. Das Wichtigste ist, dass ich einfach Spaß habe.“

Angie Kerber’s baby girl watching her practice. 🥹 Mom at work. ❤️ pic.twitter.com/pMHfKpNRjo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 3, 2024

Das gilt auch für die Australian Open (14. bis 28. Januar). „Ich werde versuchen, alles zu geben und so weit zu kommen wie es geht. Trotzdem gebe ich mir die Zeit. In den nächsten Monaten geht es einfach darum, dass ich meine Matches habe, meine Routine finde und hoffentlich schnell wieder ein hohes Niveau spielen werde.“

Ihr Antrieb sei die Liebe zum Tennis. „Ich habe alles erreicht und nichts mehr zu verlieren. So lange der Körper hält, möchte ich spielen. Das Feuer ist noch da. Die Motivation ist immer noch hoch.“