Brisbane: Altmaier chancenlos gegen Dimitrov

Daniel Altmaier hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Brisbane klar verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen war gegen den an Position zwei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov chancenlos. Er verlor sein Achtelfinale in nur 67 Minuten mit 1:6, 2:6.

Damit sind in Brisbane keine Deutschen mehr im Turnier. Zuvor war bereits Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ausgeschieden. Er kassierte eine knappe Dreisatz-Niederlage gegen den Australier James Duckworth im Achtelfinale.