Preisgeld Australian Open 2024: Das verdienen die Stars

Preisgeld Australian Open 2024: Vom 14. bis 28. Januar finden die Australian Open 2024 statt. Das Preisgeld ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren erneut gestiegen. Wie viel Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Iga Swiatek & Co. je Runde verdienen und wie die Preisgeldverteilung im Doppel und Mixed aussieht, erfahrt ihr hier.

Im Jahr 2024 ist das Preisgeld bei den Australian Open erneut gestiegen. Insgesamt 86,5 Millionen Australische Dollar schütten die Veranstalter 2024 an die Profis aus – so viel wie noch nie! Umgerechnet sind das knapp 53,5 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr kann man einen Anstieg von 13 % erkennen, hier lautete der Gesamtbetrag noch knapp 75 Millionen Australische Dollar.

Seit 2005 habe sich die Summe des Preisgeldes bei den Australian Open vervierfacht. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl von knapp 40 Millionen US Dollar (2015) auf 86,5 Millionen Australische Dollar verdoppelt.

Preisgeld Australian Open 2024: Einzel

Vorab: Wie bei allen Grand Slam-Turnieren werden Damen und Herren bei den Australian Open 2024 gleich entlohnt. Heißt das Preisgeld unterscheidet sich nicht nach Damen- oder Herren-Konkurrenz. Unterschiede gibt es lediglich im Einzel, Doppel bzw. Mixed.

Den Anstieg des Preisgeldes 2024 kann man besonders in den ersten Runden sehen. Beispielsweise erhält ein Qualifikant in der ersten Runde knapp 20 Prozent mehr Preisgeld als noch 2023. Ähnliches ist in der ersten Hauptfeld-Runde zu beobachten. Hier gab es einen Anstieg des Preisgeldes von 13 Prozent. Während ein Spieler 2023 noch mit 67.615 Euro im ersten Durchgang entlohnt wurde, erhält er 2024 schon 74.282 Euro.

Während Novak Djokovic, Sieger aus 2023, noch eine Summe von 1.892.245 Euro erhielt, bekommt der diesjährige Sieger knapp 60.000 Euro mehr, also 1.949.949 Euro.

Jahr Sieg Finale 1/2 Finale 1/4 Finale 1/8 Finale 3. Runde 2. Runde 1. Runde 2024 1.949.949 € 1.067.829 € 612.841 € 371.413 € 232.130 € 157.850 € 111.423 € 74.282 € 2023 1.892.245 € 1.034.125 € 588.656 € 353.352 € 215.257 € 145.048 € 101.089 € 67.615 € 2022 1.829.606 € 1.002.306 € 569.564 € 227.825 € 208.734 € 140.641 € 98.003 € 65.547 € 2021 1.750.058 € 954.577 € 540.927 € 334.102 € 203.643 € 136.822 € 95.457 € 63.638 € 2020 2.621.906 € 1.314.135 € 661.840 € 334.102 € 190.915 € 114.549 € 81.457 € 57.274 € 2019 2.609.178 € 1.304.589 € 585.474 € 292.737 € 165.460 € 98.639 € 66.820 € 47.728 €

Preisgeld Australian Open 2024: Qualifikation

Runde Preisgeld in Aus. Dollar Preisgeld in Euro Finalrunde 65.000 40. 236 € 2. Quali-Runde 44.100 27.298 € 1. Quali-Runde 31.250 19.344 €

Preisgeld Australian Open 2024: So viel verdienen Doppelspieler

In der Doppelkonkurrenz gilt der Grundsatz: Das Preisgeld wird unter dem Team aufgeteilt. Heißt also, dass die Prämie von knapp 730.000 Australischen Dollar durch zwei geteilt werden muss. Auffällig ist natürlich, wie stark sich die Preisgeldausschüttung im Einzel und Doppel unterscheidet. Während ein Einzel-Sieger mit knapp 2 Millionen Euro nach Hause fliegt, erhält ein Doppel-Team „leidglich“ circa 450.000 Euro. Auch in der Doppelkonkurrenz ist das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Den Anstieg kann man vor allem in den ersten Runden beobachten.

Runde Höhe Preisgeld 2024 in Australischen Dollar Preisgeld 2024 in Euro Preisgeld 2023 in Euro Sieg 730.000 451.885 € 450.134 € Finale 400.000 247.608 € 239.639 € Halbfinale 227.500 140.827 € 136.011 € Viertelfinale 128.000 79.234 € 75.454 € 3. Runde 75.000 46.426 € 43.556 € 2. Runde 53.000 32.808 € 30.116 € 1. Runde 36.000 22.284 € 20.061 €

Preisgeld Australian Open 2024: So hoch ist das Preisgeld im Mixed

Am spärlichsten fällt die Preisgeld-Ausschüttung in der Mixed-Konkurrenz aus. Auch hier muss das Preisgeld im Team aufgeteilt werden. Knapp 100.000 Euro gehen an das Sieger-Duo, also etwas weniger als ein Viertel des Preisgeldes, das Doppel-Sieger erhalten.