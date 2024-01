Nadal in Brisbane im Viertelfinale

Rafael Nadal zeigt sich bei seinem Comeback-Turnier in Brisbane weiter in guter Verfassung. Der 22-malige Grand-Slam-Champion besiegte im Achtelfinale des ATP-Turniers an der Ostküste Australiens den Lokalmatadoren Jason Kubler überzeugend 6:1, 6:2. Er nähert sich in Vorbereitung auf die Australian Open (14. bis 28. Januar) trotz fast einjähriger Verletzungspause seiner Bestform.

„Zwei Siege nach einer langen Auszeit, das fühlt sich sehr gut an. Ich bin sehr glücklich“, sagte Nadal. „Ich muss weiter gut trainieren, jeder Sieg und jede Stunde auf dem Court helfen mir.“

Nadal (37) hatte sich nach den Australian Open im Januar 2023 einer Operation am Hüftbeuger unterzogen, eine lange Leidenszeit begann. In Brisbane hatte er schon in seinem Auftaktspiel gegen den früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem überzeugt. Gegen Kubler, der Probleme mit seinem rechten Schlagarm hatte, verwandelte er nach 1:21 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball. Im Viertelfinale trifft Nadal auf den Australier Jordan Thompson.