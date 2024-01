Zu lange Toilettenpause: Verwarnter Nadal sorgt für Lacher

Rafael Nadal zeigt sich nach seiner langen Verletzungspause schon wieder in bestechender Form. Ganz von Missgeschicken verschont bleibt der 37 Jahre alte Spanier auf seiner Comeback-Tour aber nicht. Bei seinem souveränen Achtelfinal-Sieg über Jason Kubler beim ATP-Turnier in Brisbane erhielt Nadal eine Verwarnung. Der Grund: Zeitüberschreitung beim Toilettengang.

„Es war etwas seltsam, denn ich wusste ja, dass ich nur fünf Minuten Zeit hatte“, gestand Nadal hinterher im launigen Interview mit dem On-Court-Reporter. Dieser sprach ihn nonchalant auf die kuriose Situation an: „Ehrlich gesagt, Brisbane ist sehr schwül. Ich musste alle Klamotten einzeln ausziehen. Das dauert eine Weile.“

Always striving to improve! 🤣@RafaelNadal on receiving a time violation in Brisbane#BrisbaneTennis pic.twitter.com/GZmBtQRQ0M

— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2024