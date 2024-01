United Cup: Kerber verliert Viertelfinal-Auftakt

Angelique Kerber hat im Viertelfinale des United Cups zwischen Deutschland und Griechenland ihr Auftakteinzel verloren. Gegen Maria Sakkari war die Rückkehrerin in Sydney chancenlos. Sie musste sich mit 0:6, 3:6 geschlagen geben. Das deutsche Tennisteam, das als bester Gruppenzweiter seiner Turnierhälfte weitergekommen war, geriet mit 0:1 in Rückstand.

Nun muss Alexander Zverev im folgenden Einzel das Ausscheiden der vom langjährigen Kerber-Coach Torben Beltz betreuten Mannschaft verhindern. Zverev trifft im zweiten Einzel auf Stefanos Tsitsipas. Im Falle eines Erfolgs steht ein entscheidendes Mixed an: Zwei Match-Gewinne führen zum Halbfinaleinzug.

We are having a great week of women’s tennis with a lot of players looking great. Maria Sakkari is one of them 🔥 pic.twitter.com/SFdvi0TYZl

— José Morgado (@josemorgado) January 5, 2024