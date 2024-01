United Cup: Siegemund/Zverev bringen Deutschland ins Halbfinale

Lange musste das deutsche Team beim United Cup in Australien zittern, ob es sich überhaupt für das Viertelfinale qualifizierte. Nun stehen Zverev & Co. sogar im Halbfinale gegen den Gastgeber.

Das Mixed musste die Entscheidung im United Cup-Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland bringen: Zuerst verlor Angelique Kerber gegen Maria Sakkari mit 0:6, 3:6, womit sie ihre dritte Niederlage im dritten Einzel seit ihrem Comeback kassierte. Danach sorgte Alexander Zverev für den Ausgleich, indem er mit 6:4, 6:4 gegen Stefanos Tsitsipas gewann. Für ihn war es der dritte Sieg im dritten Einzel.

Wer nun neben Zverev, der im gemischten Doppel gesetzt ist, an den Start im Entscheidungsmatch gehen würde, blieb lange unklar. Zwar verschwand Laura Siegemund, die im November 2023 mit Vera Zvonareva die WTA-Finals im Doppel gewann, während das Zverev-Einzels von der Teambank. Doch parallel dazu erschien die Quali-Auslosung für das WTA-Turnier in Adelaide, in der Siegemund auftaucht. Ihr erstes Einzel gegen die topgesetzte Martha Kostyuk: Samstag um 13 Uhr. War Siegemund also aufgestanden, um ihren Flieger nach Adelaide zu bekommen?

Nein! Sie hatte sich warm gemacht, um mit Zverev im Mixed anzutreten. Eine gute Entscheidung von Teamchef Torben Beltz, der ja auch gleichzeitig als Privatcoach von Angie Kerber fungiert. Kerber/Zverev hatten in der Gruppenphase das Mixed gegen Italien gewonnen, aber gegen Frankreich vergaben sie einen Matchball und verloren somit die komplette Partie. Auch deswegen war es länger ungewiss, ob Deutschland überhaupt ins Viertelfinale einziehen könnte.

Zverev: „Saß auf der Rückbank und konnte Lauras Show genießen“

Laura Siegemund brachte nun gegen die griechische Paarung Maria Sakkari und Petros Tsitsipas eine Menge Doppelexpertise auf den Platz und Team Deutschland gewann das Mixed mit 6:3, 6:3. „Ich saß so ein bisschen auf der Rückbank und konnte Lauras Show genießen“, lobte Zverev im anschließenden Siegerinterview. Siegemund gab das Lob gleich zurück: „Sascha hat fantastisch aufgeschlagen und ich konnte mich voll auf meinen Job konzentrieren.“ Es war für Siegemund das erste offizielle Match der neuen Saison.

Am morgigen Samstag muss Deutschland nun gegen Gastgeber Australien ran. „Wir haben es als Team verdient im Halbfinale zu stehen“, beteuerte Zverev. Und mit Blick auf das Publikum fügte er noch hinzu: „Es wäre schön, wenn morgen ein paar Aussie-Fans auch für uns jubeln würden.“

Australien wird voraussichtlich mit Alex de Minaur, der im Viertelfinale Novak Djokovic schlug, und mit Ajla Tomljanović in den Einzeln antreten. Im Mixed sind Storm Hunter und Matthew Ebden nach drei klaren Siegen bislang noch ohne Satzverlust bei dem Teamevent. Für Deutschland ist Alexander Zverev im Einzel und Mixed gesetzt. Im Dameneinzel wäre ein Einsatz von Tatjana Maria möglich, die ebenfalls zur deutschen Mannschaft zählt.

Laura Siegemund wird nun sicherlich nicht mehr in der Quali von Adelaide antreten und für das morgige Mixed bereitstehen. Mit ihrer heutigen Leistung hat sie sich für weitere Herausforderungen beim United Cup wärmstens empfohlen.