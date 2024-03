Indian Wells: Djokovic-Bezwinger Nardi scheitert an Paul

Der italienische Tennis-Shootingstar Luca Nardi ist zwei Tage nach seinem Sensations-Sieg gegen Novak Djokovic im Achtelfinale des ATP-Masters in Indian Wells ausgeschieden. In nur 1:21 Stunden unterlag der 123. der Weltrangliste dem an Position 17 gesetzten Lokalmatadoren Tommy Paul mit 4:6, 3:6.

„Lucky Loser“ Nardi hatte in der dritten Runde sensationell Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic, das Idol seiner Kindheit, bei dessen Rückkehr auf die Tour rausgenommen und von einem „Wunder“ gesprochen. Der 20-Jährige, der nur aufgrund eines Rückzugs ins Hauptfeld gerutscht war, war damit der erst sechste Spieler außerhalb der Top 100, der seit 1990 einen Weltranglistenersten bei einem Masters-Turnier besiegte.