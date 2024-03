Indian Wells: Italiener Nardi besiegt Djokovic

Überraschung in der kalifornischen Wüste: Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells völlig unerwartet in der dritten Runde gescheitert. Der Serbe unterlag dem italienischen „Lucky Loser“ Luca Nardi am Montagabend 4:6, 6:3, 3:6. Damit endete Djokovics Rückkehr auf die Tour mit einer herben Enttäuschung.

Lucky loser @Luca___Nardi knocks out World No.1 Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3, to reach the Indian Wells round of 16. @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/WRdbC3KCvn

Der Topgesetzte absolvierte sein erst zweites Spiel seit dem Halbfinal-Aus bei den Australian Open im Januar. Dort verpasste er durch eine Niederlage gegen den späteren Champion Jannik Sinner seinen 25. Grand-Slam-Titel verpasst. Schon beim Auftaktsieg in Indian Wells über Außenseiter Aleksandar Vukic musste der Serbe über drei Sätze gehen.

„Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein Wunder. Ich bin ein Kerl, der nicht in den Top 100 der Weltrangliste steht. Und jetzt schlage ich Novak – verrückt, verrückt“, sagte Nardi, 20 Jahre alt, völlig verdutzt. „Vor dieser Nacht kannte mich niemand“, ergänzte die Nummer 123 der Welt.

Außenseiter Nardi ließ sich von Djokovic, dem Idol seiner Kindheit, nicht einschüchtern. Er breakte den 36-Jährigen zur 4:2-Führung im entscheidenden Satz, bevor er kurze Zeit später mit einem Ass den Sieg perfekt machte. Djokovic unterliefen in knapp zweieinhalb Stunden Spielzeit 31 Fehler.

Luca Nardi after beating Novak Djokovic:

Luca: “I think before this night no one knew me. I hope now the crowd enjoyed the game. I’m super happy with this one.”

“4 weeks ago you lost to the world #462. You’ve just beaten the world #1. How did you keep your nerve?”

Luca: “I… pic.twitter.com/E8pFDixrQA

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 12, 2024