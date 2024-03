Unboxing: So schnell wie Alex de Minaur mit dem ASICS Solution Speed FF 3

tennis MAGAZIN hat den ASICS Solution Speed FF 3 genauer unter die Lupe genommen. Was macht den Schuh aus und wie hat Top-20-Spieler Alex de Minaur bei der Entwicklung mitgewirkt? Das erfahrt ihr hier.

Passend zum Start der Outdoor-Saison hat tennis MAGAZIN ein Paket von ASICS zugeschickt bekommen. Unser Redakteur Christian Albrecht Barschel packt gemeinsam mit euch den neon-orangenen Schuh von Australier Alex de Minaur aus.

Alex de Minaur steht nicht nur unter den Top 20 der Weltrangliste und hat erst Anfang März seinen Titel in Acapulco verteidigt – nein, er zählt auch zu den schnellsten und beweglichsten Tennisspielern der ATP Tour. Genau aus diesem Grund trägt der 25-Jährige auch den Namen „speedy demon“, was so viel heißt wie „flinker Teufel“.

Aber was macht De Minaur abgesehen von seiner überragenden Athletik so flink auf dem Platz? Unter anderem ist es sein Schuh, der ASICS Solution Speed FF3. Genau dieses Modell hat der Australier nämlich mitentwickelt. Was den Schuh ausmacht? Er ist leicht, flexibel und auf Geschwindigkeit ausgelegt. Gleichzeitig bietet er Tennisspielern auch stabilen Halt.

Wie das gewährleistet wird, erfahrt ihr in unserem Unboxing-Video.