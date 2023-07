Jenson Brooksby vorläufig gesperrt

Dem US-Amerikaner Jenson Brooksby droht nach langer Verletzungspause nun eine noch längere Auszeit durch eine Sperre.

Jenson Brooksby spielte bei den Australian Open sein letztes Match. Nach einem Sieg über Casper Ruud schied er gegen Tommy Paul in der dritten Runde aus. Zur selben Zeit trennte er sich von seinem langjährigen Trainer Joseph Gilbert, der ihn seit seinem siebten Lebensjahr betreute. Schon in Melbourne trat Brooksby mit Schmerzen im linken Handgelenk an. Im März entschied er sich dann für die Operation an diesem. Im Mai folgte eine weitere OP am Rechten. Vor einem Jahr lag er noch auf dem 33. Platz der Weltrangliste. Im Juni flog er schließlich aus den Top-100.

Jenson Brooksby: „Akzeptiere die vorläufige Sperre“

Auch in Wimbledon fehlt der 22-Jährige. Am Mittwoch, den 5. Juli, veröffentlichte Jenson Brooksby einen Instagram-Beitrag, in dem er sein weiteres Fernbleiben von der Tour erklärte. Der Grund seien drei verpasste Dopingtests innerhalb der vergangenen zwölf Monate. Spielerinnen und Spieler sind verpflichtet, den Anti-Doping-Stellen ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Verstoßen Athleten dreimal innerhalb von 18 Monaten gegen diese Meldeauflagen für unangemeldete Dopingtests, hat dies eine Sperre zur Folge.

„Ich werde die vorläufige Sperre aufgrund von angeblich drei verpassten Dopingtests innerhalb von zwölf Monaten akzeptieren“, schrieb er auf Instagram. „Die vorläufige Suspendierung ist kein Eingeständnis, dass ich etwas Falsches getan habe. Im Gegenteil: Ich habe diesen Vorwurf bestritten und warte auf ein Ermittlung von einem unabhängigen Gericht.“

Brooksby besteht darauf, dass er niemals eine illegale Substanz zu sich genommen oder einen positiven Dopingtest gehabt habe. Die Vorwürfe, dass er zu drei Dopingtests nicht erschienen sei, bestreitet der 22-Jährige. Als Beispiel nennt er eine Doping-Kontrolle am 4. Juni 2022 im Rahmen des Turniers in ’s-Hertogenbosch: „Als der Dopingtest stattfinden sollte, war ich im offiziellen Turnier-Hotel, was ich auch so angegeben hatte.“ Anscheinend tauchte aber niemand der Tester auf.

Big news from Brooksby, who is provisionally suspended after allegedly missing three anti doping tests. He denies it. pic.twitter.com/GVGJb83r5k — José Morgado (@josemorgado) July 6, 2023

Der Amerikaner zeigt sich dennoch optimistisch und sagt: „Ich bin gespannt darauf, dem Gericht alle Beweismittel zu geben“. Brooksby stellt in seinem Statement klar, dass die Dopingprotokolle für die Integrität stehen und er diese „respektiert und befürwortet“. Sein Berater Amrit Narasimhan sagt: „Wir wussten, dass eine Ermittlung notwendig wird, um den Vorwurf abzuweisen.“