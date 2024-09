Jorge Paulo Lemann: 10 Fakten zum Mann hinter dem Laver Cup

Am Wochenende findet in Berlin eine weitere Auflage des Laver Cups statt. Unter den Augen von Roger Federer & Co. werden sich Team Europe und Team World beim Show-Event duellieren. Einer der Organisatoren des Turniers ist Jorge Paulo Lemann. tennis MAGAZIN hat zehn Fakten zum Milliardär zusammengestellt.

1. Steckbrief von Jorge Paulo Lemann

Lemann wurde am 26. August 1939 als Kind von Schweizer Eltern in Rio de Janeiro geboren. Dort wuchs er im Stadtteil Leblon auf und besuchte die American School. Sein Vater, Paul Lemann, war von Beruf Käsehändler und wanderte 1920 in den brasilianischen Bundesstaat Bahia aus. Jorge Paulo Lemann hat selbst sechs Kinder. Bis 2002 war er mit der Psychoanalytikerin Maria de Santiago Dantas Quental verheiratet. Später ging er die Ehe mit der ehemaligen Lehrerin Susanna Lemann ein.

2. Tennis als Leidenschaft

Jorge Paulo Lemann war bereits früh mit dem Tennissport verbunden und spielte erstmals im Alter von sieben Jahren. Insgesamt gewann er fünfmal die brasilianische und einmal die Schweizer Meisterschaft. Im Davis Cup lief Lemann zunächst 1962 für die Schweiz auf, bevor er elf Jahre später für das brasilianische Team im Einsatz war. Zudem spielte er sowohl in Wimbledon als auch in Roland Garros. Schlussendlich gab Jorge Paulo Lemann seinen Traum vom Profi-Tennis auf, nachdem er begriffen habe, es nicht unter die besten zehn Spieler zu schaffen.

Neben dem Tennis hatte Jorge Paulo Lemann noch ein weiteres sportliches Talent. Während seiner Jugend zeigte der heute 85-Jährige auf dem Surfbrett sein Können. Sein Cousin Alex Haegler meint: „Er war einer der besten Surfer in Rio.“

3. Jorge Paulo Lehmann: Studium in Havard

Neben den sportlichen Aktivitäten bildete sich der gebürtige Brasilianer in wirtschaftlichen Themen fort. So studierte er an der Havard University und schloss 1961 seinen Bachelor im Bereich Wirtschaftswissenschaften ab. Kurze Zeit später machte Lemann seine ersten Schritte im Bankwesen. Sowohl in der Schweiz als Praktikant als auch in Brasilien als Börsenhändler sammelte er Anfang der 1960er-Jahre erste Berufserfahrungen.

4. Gründung der Banco Garantia

1971 machte sich Jorge Paulo Lemann endgültig selbstständig. Gemeinsam mit Adolfo Campelo Gentil gründete er in Rio de Janeiro die Banco Garantia. 1989 kam es zur Übernahme der brasilianischen Brauerei Brahma – ein Schritt der im Leben von Lemann langfristige Auswirkungen haben sollte. 1998 wurde die Banco Garantia schließlich an die Credit Suisse verkauft, die Schweizer Großbank, bei der Lemann nach seinem Studium als Praktikant tätig war.

5. Jorge Paulo Lemann als weltgrößter Bierverkäufer

Durch die Übernahme von Brahma kam der brasilianisch-schweizerische Bankier erstmals mit dem Bierverkauf in Verbindung. 1999, also ein Jahr nach dem Verkauf der Banco Garantia, fusionierte Brahma, das im Besitz von Lemann blieb, mit dem brasilianischen Konkurrenten Antarctica. Ab sofort fungierte die Brauerei unter dem Namen AmBev, der 2004 nach einer Fusion mit Interbrew aus Belgien zu InBev geändert wurde. Durch die Übernahmen vom US-Brauunternehmen Anheuser-Busch und dem britisch-südafrikanischen SABMiller stieg AB InBev unter der Leitung von Jorge Paulo Lehmann zum größten Bierbrauerei-Konzern der Welt auf.

6. Große Schritte in der Investment-Branche

Als Anteilseigner des US-amerikanischen Investmentunternehmens 3G Capital kauften Lemann und seine Geschäftspartner Marcel Herrmann Telles sowie Carlos Alberto Sicupira 2010 die Mehrheit an der Fast-Food-Kette Burger King. In der Folge kam es zu weiteren milliardenschweren Investitionen, unter anderem beim Kauf des US-amerikanischen Produzenten von Markenlebensmitteln, H. J. Heinz Company. Das Unternehmen war in über 50 Ländern Marktführer im Bereich Markenlebensmittel. Besonders bekannt ist der Heinz-Ketchup.

7. Jorge Paulo Lemann mit Stiftung für den guten Zweck

Abgesehen von den Geschäften als Investor und Bankier nutzt Lemann seine finanziellen Mittel für wohltätige Zwecke. So gründete er die gemeinnützige Stiftung Fundacao Lemann, die öffentliche Schulen in seinem Geburtsland Brasilien fördert.

8. Roger Federer & der Laver Cup

Als Schweiz-Brasilianer steht Jorge Paulo Lemann in Kontakt mit dem Landsmann seiner Eltern, Roger Federer. Während seiner aktiven Tennis-Karriere trainierte Federer regelmäßig auf einem Anwesen von Lemann am Zürichsee. Darüber hinaus wurde Lemanns Frau Ende 2016 Mitglied im Stiftungsrat von Roger Federers Stiftung. Seit der Gründung des Laver Cups ist Jorge Paulo Lemann Investor des Show-Events.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Laver Cup (@lavercup)

9. Jorge Paulo Lemann: Traumatisches Erlebnis in Brasilien

Während Lemann geschäftlich regelmäßig in Brasilien und den USA unterwegs ist, lebt seine Familie in der Schweiz. Grund dafür ist ein traumatisches Ereignis im Jahr 1999. Damals hatten Kidnapper versucht, drei der sechs Kinder Lemanns auf dem Weg zur Schule zu entführen. Dabei kam es unter anderem zu 15 Schüssen auf den VW Passat, in dem die Kinder saßen. Glücklicherweise konnten die Kinder und der Fahrer dem Angriff entfliehen. Am Tag darauf folgte jedoch der Umzug in die Schweiz.

10. Platz 18 auf der Forbes-Liste

Dem Wirtschaftsmagazin Forbes zu Folge beträgt das Vermögen von Jorge Paulo Lemann rund 33 Milliarden US-Dollar. Damit steht der Schweiz-Brasilianer auf Platz 18 der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Auf dem Weg zum Erfolg ließ sich Lemann vor allem durch ein Motto leiten: „Es macht genauso viel Arbeit, einen großen Traum zu haben wie einen kleinen – also träume den großen.“