Laver Cup 2024 in Berlin: Super-Doppel mit Zverev am Freitagabend

Der Laver Cup in Berlin beginnt Freitag. Nun steht auch fest, wer am ersten von drei Spieltagen aufeinandertreffen wird.

Auch wenn der Weltranglistenerste Jannik Sinner und Major-Rekordsieger Novak Djokovic fehlen, gilt das Team Europe ab Freitag als großer Favorit beim siebten Laver-Cup in Berlin. Vor allem Alexander Zverev und Carlos Alcaraz wollen den dritten Triumph der Weltauswahl in Folge verhindern. Gecoacht wird das Team Europe zum letzten Mal von Björn Borg. Seine Rolle nimmt ab 2025 Yannik Noah sein. Auch Welt-Teamchef John McEnroe gibt seine Abschiedsvorstellung. Sein Nachfolger ist Andre Agassi.

Der über drei Tage laufende Kontinental-Wettstreit wurde 2017 in Anlehnung an den Ryder Cup im Golf ins Leben gerufen. Je sechs Akteure sind pro „Erdteil“ dabei. Jeder nominierte Akteur muss mindestens einmal eingesetzt werden und darf höchstens in zwei Einzeln auflaufen. Der dritte Satz wird im Einzel und Doppel als Match-Tiebreak bis zehn gespielt.

Laver Cup: Kampf der Kontinente

Für den ersten Spieltag steht nun das endgültige Line-Up: In der Day-Session ab 13 Uhr treffen erst der Norweger Casper Ruud (ATP# 9) und der Argentinier Francisco Cerundolo (ATP# 31) aufeinander. Danach stehen sich der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP# 12) und der Australier Thanasi Kokkinakis (ATP# 78). In der Evening-Session ab 19 Uhr kommt es zunächst zur Partie zwischen dem Bulgaren Grigor Dimitrow (ATP# 10) und dem Chilenen Alejandro Tabilo (ATP# 22). Im abschließenden Super-Doppel laufen für Europa Alexander Zverev (ATP# 2) und Carlos Alcaraz (ATP# 3) auf. Ihnen gegenüber wird die US-Paarung Taylor Fritz (ATP# 7) und Ben Shelton (ATP# 17) stehen.

Laver Cup: Keine Weltranglistenpunkte, aber viel Preisgeld

Punkte für die Weltrangliste gibt es bei dem Hartplatz-Event nicht. Die Teilnahme lohnt sich aber vor allem in finanzieller Hinsicht für die Profis. Neben von der Weltranglistenposition abhängigen Antrittsgagen, deren Höhen bislang geheim geblieben sind, bekommt jeder Spieler des Siegerteams zusätzliche 250.000 US-Dollar (224.739 Euro).Vor allem geht es den Spielern aber ums Prestige.

„Für mich ist es kein Showturnier. Wenn es kein ernstes Turnier wäre, würden wir nicht zwei, drei Stunden am Tag trainieren und uns so vorbereiten, wie wir uns vorbereiten“, stellte Alexander Zverev bereits klar. Für den Deutschen ist der Laver Cup alles andere als ein Jux-Turnier: „Hier braucht man niemanden, der laut wird in der Umkleide und den Anführer spielt.“ Heißt: Jeder weiß, um was es beim Laver Cup geht.