Laver Cup 2024 in Berlin: Das teuerste Ticket kostet 21.892 Euro

Noch gibt es über offizielle Wege Tickets für den Laver Cup in Berlin. Besucher müssen jetzt allerdings tief in die Tasche greifen.

Angenommen, Sie sind Tennisfan, eine Fahrt nach Berlin ist Ihnen nicht zu weit und Sie haben am morgigen Freitagnachmittag noch nichts vor, dann würde sich doch ein Spontan-Tripp zum Laver Cup in der Uber-Arena anbieten. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz und viele andere Top-Stars werden bei dem Kontinental-Wettstreit am Start sein. Und: Selbst für kurzfristig Entschlossene gibt es noch Eintrittskarten. Die Sache hat nur einen Haken: Die Ticketpreise sind verdammt hoch, zum Teil sogar einfach irre hoch.

Bleiben wir bei unserem Beispiel: Wenn Sie sich heute für die Day-Session am Freitag ab 13 Uhr noch Laver Cup-Tickets kaufen möchten, dann müssen Sie mindestens 254 Euro auf den Tisch legen – pro Ticket! Für den Preis werden Sie dann zwei Einzel sehen, die im dritten Satz jeweils im Match-Tiebreak entschieden werden. Ihr Sitz wird sich im Mittelrang befinden, von wo aus die Sicht auf den Court sicherlich in Ordnung sein wird. Karten für den Oberrang waren günstiger, sind aber schon vergriffen.

Laver Cup-Tickets für Freitag: bis zu 4.000 Euro

Bei den für die Day-Session am Freitag verfügbaren Tickets endet die Preisspane bei knapp 4.000 Euro. Dann sitzen sie allerdings in der allerersten Reihe und direkt am „Player Walk On“. Sie können also aus nächster Nähe den Einmarsch der Stars verfolgen.

Laver Cup, Kampf der Kontinente: die Aufgebote für 2024

Welche Spieler Sie live in Action sehen werden, steht bereits fest: Erst treffen Casper Ruud und Francesco Cerundolo aufeinander, danach spielt Stefanos Tsitsipas gegen Thanasi Kokkinakis. Die Vertreter von „Team World“ – Cerundolo und Kokkinakis – sind übrigens die Nachrücker von Alex de Minuar und Tommy Paul, die verletzungsbedingt absagten. Die ganz großen Namen werden in der ersten Laver Cup-Session also nicht aufgeboten.

Nun sind horrende Ticketpreise beim Laver Cup keine Überraschung, sondern eher Normalität. Als Roger Federer 2022 beim Laver Cup in London seinen letzten Auftritt als Profispieler hatte, sollen Karten für bis zu 60.000 Euro auf zum Teil dubiosen Verkaufsplattformen angeboten worden sein.

Beim Publikum und bei Sponsoren findet das Format stets großen Anklang. Ob in Prag, Chicago, Genf, Boston, London oder zuletzt in Vancouver: Immer waren die Stadien gut gefüllt – trotz zum Teil horrender Ticketpreise. Das wird auch in Berlin so sein, wobei es dort nicht nur für Freitag noch Tickets gibt.

Laver Cup-Tickets auch für Samstag noch verfügbar

Wer die offizielle Laver Cup-Ticketseite aufruft, kann genau sehen, welcher Sitz zu welcher Session und zu welchem Preis noch verfügbar ist. So kostet das günstigste Ticket für die Abend-Session am Freitag (Einzel: Dimitrov vs. Tabilo, Doppel: Zverev/Alcaraz vs. Fritz/Shelton) aktuell knapp 280 Euro.

Auch für die zwei Sessions am Samstag gibt es noch Restkarten. Sowohl für die Day-Session (2 Einzel), als auch für die Evening-Session (1 Einzel, 1 Doppel) kosten die günstigsten noch verfügbaren Tickets jeweils knapp 1.400 Euro. Die Abschluss-Session am Sonntag (1 Doppel, eventuell weitere Matches) ist ab 280 Euro zu haben.

Über die Laver Cup-Ticketseite lassen sich auch sogenannte „Multi-Session-Tickets“ erwerben. So kostet das günstigste Ticket für beide Freitags-Sessions 520 Euro; das Kombi-Ticket für den Samstag startet bei ca. 3.900 Euro.

Das teuerste jetzt noch gelistete Laver Cup-Ticket kostet übrigens 21.892 Euro. Es ist gültig für die drei Sessions am Samstag und Sonntag. Allerdings ist das „Weekend Ticket Package“ bereits ausverkauft!